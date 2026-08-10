Мінімальна зарплата в Україні трохи вище 8 тис. грн

Станом на липень 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8647 грн, або близько 169 євро на місяць. Це найнижчий показник серед європейських країн, у яких мінімальний рівень оплати праці встановлює держава. Про це свідчать дані Eurostat.

Яка мінімальна зарплата в Україні та ЄС?

У країнах Європейського Союзу мінімальна зарплата станом на липень коливалася від 620 євро на місяць у Болгарії до 2771 євро у Люксембурзі.

Якщо до порівняння додати держави-кандидатки на вступ до ЄС, найнижчий показник має Україна – близько 169 євро на місяць. В Україні мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року становить 8647 грн. Упродовж першого півріччя її розмір у гривнях не змінювали.

Із січня до липня 2026 року мінімальну зарплату в національній валюті підвищили лише вісім із 29 досліджуваних європейських країн. Найбільше зростання зафіксували у Північній Македонії – на 6,9%.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також мінімальна зарплата зросла:

у Румунії та Естонії – на 6,8%;

у Бельгії – на 5,8%;

у Греції – на 4,5%;

у Люксембурзі – на 2,5%;

у Франції – на 2,4%;

у Нідерландах – на 1,9%.

У решті 21 країни мінімальна зарплата в національній валюті за перше півріччя не змінилася. До цього переліку, крім України, увійшли Польща, Німеччина, Іспанія, Португалія, Хорватія, Словенія, Сербія, Болгарія та Угорщина.

Попри незмінний розмір мінімальної зарплати в гривнях, через інфляцію її реальна купівельна спроможність поступово знижується.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове підвищення мінімальної зарплати. Так, уже з 1 січня 2027 року вона має зрости до 9546 грн, у 2028 році – до 10 377 грн, а у 2029 році – до 11 114 грн.