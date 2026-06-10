Зарплати поліцейських підвищили до 33 тис. грн

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає оновлення системи грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Законопроєкт №6506-1 зареєстрували ще до повномасштабного вторгнення, у середу, 10 червня 2026 року за законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 269 народних депутатів.

Згідно з законопроєктом, посадовий оклад поліцейських встановлюється на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів – станом на 2026 рік це понад 33 тис. грн. Досі мінімальна зарплата працівника Нацполіції становила 17 тис. грн.

Раніше, під час «години запитань до уряду», міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що зарплата в Нацполіції не індексувалася кілька років поспіль, але завдяки доплатам від уряду середня зарплата поліцейського у 2025 становила 34–36 тис. грн.

Наскільки зросте середня зарплата поліцейського?

Очікують, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тис. грн до 45 тис. грн. Водночас остаточна сума буде залежати від надбавок, зокрема за звання, вислугу років, премій та інших доплат. Також передбачено оновлення структури виплат і механізму нарахування надбавок.

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«Грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обовязків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезепечності роботи, забезпечуючи добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції», – ідеться у законі.

Документ направлено на підпис президенту. Очікують, що він набуде чинності з 1 січня 2027 року.

У ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ враховано сучасний запит на енергетичну незалежність і стабільність роботи інженерних систем. У проєкті передбачені заходи з генерації та акумуляції електроенергії – це інфраструктурне рішення, яке підвищує довгострокову ліквідність об’єкта та його привабливість на ринку. Для мешканців це означає стабільність і комфорт навіть у періоди перебоїв з електропостачанням, а для інвестора – додатковий фактор цінності.

До слова, уряд готує реформу грошового забезпечення і військових. Як писав ZAXID.NET, найбільші виплати будуть отримувати ті військові, які воюють безпосередньо на передовій. Так, базова ставка для піхотинців і штурмовиків становитиме 100 тис. грн на місяць. Водночас, крім базової ставки, передбачені доплати. Загальна сума виплат за штурмові дії не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.