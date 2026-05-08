Загальні доходи держбюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн грн

Кабінет міністрів України підготував зміни до цьогорічного державного бюджету на тлі погодження кредиту від Європейського Союзу на суму 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Основну частину коштів планують спрямувати на посилення сектору безпеки та оборони. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в соцмережах 8 травня.

«Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – написала прем’єрка.

За її словами, загальні доходи держбюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн грн насамперед завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Ключовим пріоритетом залишаються видатки на оборону – додатково на цей сектор передбачено 1,56 трлн грн. З них:

174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців;

1,37 трлн грн – на розвиток озброєння та військової техніки;

14,6 млрд грн – резерв для сектору безпеки і оборони.

«Окремо передбачаємо додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї», – зазначила Свириденко.

Зміни до державного бюджету на 2026 рік (Інфографіка Кабінету міністрів України)

Ще 40 млрд грн планують спрямувати на реалізацію планів стійкості регіонів і громад, підготовку до опалювального сезону, захист енергетичної інфраструктури та роботу критичних систем. Додатково 40 млрд грн закладено до резервного фонду для оперативного реагування на воєнні виклики.

«Дякую нашим партнерам за підтримку України та міністерствам за оперативну підготовку змін до бюджету, які враховують потреби наших Сил оборони та безпеки. Працюватимемо надалі з народними депутатами для підтримки змін у сесійній залі», – додала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки, а також ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

Уже 26 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що перший транш фінансової допомоги від Євросоюзу у межах пакета на 90 млрд євро спрямують на розвиток оборонного виробництва та захист енергетичної інфраструктури України.