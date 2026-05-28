Компанія не погодилася з рішенням Єврокомісії

Європейський Союз оштрафував китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро. Причиною штрафу став продаж товарів з високим вмістом токсичних речовин – зокрема, дитячих іграшок та зарядних пристроїв, повідомило у четвер, 28 травня, агентство Bloomberg.

Єврокомісія провела розслідування, під час якого її інспектори були так званими «таємними покупцями» та замовляли товари на Temu під виглядом звичайних покупців. Хімічна експертиза показала, що значна кількість дитячих товарів та техніки несе реальну загрозу для користувачів.

За даними комісії, високий відсоток протестованих іграшок містив високий рівень хімічних речовин і становив небезпеку задухи через їхні знімні частини. Крім того, багато зарядних пристроїв, що продаються, не пройшли базові випробування на безпеку, що могло спричинити пожежі.

Також регулятор звинуватив алгоритми рекомендацій Temu у сприянні поширенню незаконної продукції. За рішенням Єврокомісії, маркетплейс оштрафували в межах новоухваленого закону про цифрові послуги на 200 млн євро. Згідно з законом, фірми з понад 45 млн користувачів з ЄС мають проводити дослідження та зменшувати ризики, що виникають на їхніх онлайн-платформах.

Крім того, Temu має два місяці, щоб запропонувати план виправлення своїх порушень. Якщо компанія не впровадить зміни, на неї чекатимуть періодичні штрафи від ЄС.

У Temu заявили, що не погоджуються з рішенням Єврокомісії. Там стверджують, що заява ЄС «стосується першої оцінки у 2024 році та не відображає поточного стану систем».

Зазначається, що Temu став лише другою компанією в історії, яку покарали за законом про цифрові послуги. Першою стала соцмережа «Ікс» мільярдера Ілона Маска – у грудні 2025 року Єврокомісія оштрафувала її на 120 млн євро за порушення правил прозорості та використанні оманливих практик.

Додамо, Temu є дочірньою компанією китайської PDD Holdings. Компанія конкурує з такими маркетплейс-гігантами як Shein та Amazon, та застосовує агресивну рекламу для просування своєї продукції.

Нагадаємо, у січні 2025 року «Укрпошта» оголосила про партнерство з Temu. Партнерство, в межах якого «Укрпошта» має доставляти понад 90% посилок протягом 1-2 днів з моменту перетину кордону України, стартувало на початку 2025 року.