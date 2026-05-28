Життя в Ісландії знову стало найдорожчим

Ісландія очолила рейтинг найдорожчих країн світу, обійшовши Швейцарію за рівнем цін. Про це пише Bloomberg. Востаннє країна посідала перше місце у рейтингу 2018 році.

Наразі ціни в Ісландії приблизно на три відсоткові пункти вищі, ніж у Швейцарії. Однією з головних причин такого стрибка експерти назвали стрімке відновлення туризму після пандемії. За словами економіста Вільх’ялмура Хільмарссона, зростання туристичного потоку посилило інфляцію у сфері послуг та сприяло підвищенню зарплат.

«Туризм є величезним фактором інфляції послуг. Тиск попиту з боку туризму підвищив заробітну плату. Ще одним важливим компонентом є житло, на яке безпосередньо вплинув туризм. Туристи конкурують з мешканцями за житло, наприклад, через AirBnB», – зазначив Хільмарссон.

Додатково тиснуть на ціни і ситуація на ринку житла. Річ у тім, що короткострокова оренда через профільні сервіси, як от Airbnb, скорочує пропозицію доступного житла для місцевих мешканців і спонукає й надалі підвищувати вартість оренди та нерухомості.

Водночас за даними Eurostat, які ввостаннє оновлювали у 2024 році свідчать, що Швейцарія все ще випереджала Ісландію за рівнем цін більш ніж на сім відсоткових пунктів. Тобто це свідчить про дуже швидке подорожчання життя в Ісландії за останній рік.

Ісландія та Швейцарія є найдорожчими країнами для життя / Інфографіка Bloomberg

Вплив високих цін уже відчула й у туристична сфера. Зокрема, опитування туристичного відомства країни показали, що витрати на подорожі до Ісландії починають стримувати потік туристів. Водночас Ісландія з населенням близько 390 тис. людей є досить залежною від туризму. Очікується, що у 2026 році країну відвідають до 2,5 млн туристів.

Після фінансової кризи 2008 року туристичний бум став одним із драйверів економіки, але водночас посилив навантаження на ринок житла та ціни. Із 2010 року житло в Ісландії подорожчало більш ніж на 150% і це один із найвищих показників у Європі. Уряд намагався скоротити дефіцит житла, запустивши програму будівництва 4 тис. квартир щороку, та реалізувати плани повністю не вдалося.

Наразі ціни в Ісландії на 84% вищі за середній рівень у 27 країнах ЄС.