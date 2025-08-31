На оренду квартири, їжу і транспорт в Нью-Йорку потрібно близько 6 тис. доларів на місяць

Найдорожче у світі орендувати житло – в Нью-Йорку. Ціни в цьому американському місті навіть на просту однокімнатну квартиру суттєво перевищують витрати на оренду в таких швейцарських містах як Цюріх або Женева. Як виглядає перелік з 15-ти міст з найвищими у світі цінами на оренду житла, пише сайт «Новини.Live».

Нью-Йорк, Нью-Йорк

Індекс вартості життя в Нью-Йорку з урахуванням оплати оренди житла дорівнює 100 балам у 2025 році. Це – еталон для порівняння з вартістю життя в інших куточках світу.

Оренда однокімнатної квартири в центрі Нью-Йорка, за даними сервісу Numbeo, становить 4,1 тис. доларів на місяць, тоді як середні витрати на харчування, транспорт і комунальні послуги сягають ще близько 1,7 тис. доларів.

Вибір нерухомості для облаштування оселі або бізнес-приміщення – особливий момент у житті кожної людини. Важливо, аби забудовнику можна було максимально довіряти. «Інтергал-Буд» – лідер серед приватних забудовників України. 21 рік досвіду та найінноваційніших рішень на ринку. Процес будівництва компанія веде власним коштом та не має жодної недобудови.

Швейцарці теж в топі

Швейцарія – відомий фінансовий центр і багато міст цієї країни також посідають високі сходинки в рейтингу вартості життя. Так, на другій сходинці – Цюрих, хоч орендувати тут однокімнатну квартиру можна, в середньому, на тисячу доларів дешевше, ніж в Нью-Йорку – за 2,7-3 тис. доларів на місяць.

Інші швейцарські міста в рейтингу такі:

Женева – 3-тє з індексом 90,6 та орендою близько 2,8 тис. доларів;

Базель – 5-те місце з індексом 83,9;

Лозанна – 6-те місце з індексом 83,4;

Лугано – 10-те місце з індексом 79,1;

Берн – 14-те місце з індексом 77,2.

Інші дорогі міста світу

У 15-ть найдорожчих міст світу, де дорога оренда житла, увійшли також наступні:

Сан-Франциско – 4-те місце з індексом 85,3, оренда квартири становить 3,5-3,8 тис. доларів на місяць;

Бостон – 7-ме місце, 81,2 балів, середня оренда – 3,2 тис. доларів;

Сінгапур – 8-мк місце, 80,9 балів, 2,7 тис. доларів;

Сан-Хосе – 9-те місце, 80,4 балів, 3-3,4 тис. доларів;

Гонолулу – 11-те місце, індекс 78,5;

Вашингтон – 12-те місце, індекс 78,1;

Лондон – 13-те місце, індекс 77,9, понад 2,9 тис. доларів;

Рейк’явік – 15-те місце, індекс 76,3.

Усі ці міста відзначаються поєднанням високих зарплат і високих витрат, адже вищі доходи не завжди означають більшу купівельну спроможність.