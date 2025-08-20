У порівнянні з минулим роком, житло для студентів подорожчало в усіх містах заходу України

Університети заходу України – Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька – з кожним роком війни користуються все більшим попитом серед абітурієнтів. З року в рік навчальні заклади набирають все більше й більше людей, але забезпечити проживання в гуртожитках для немісцевих – нездатні. Скільки коштує житло в оренду для студентів в містах заходу України, дослідили аналітики порталу «OLX Нерухомість».

Львів

Два університети, що отримали цьогоріч найбільшу кількість заяв від вступників – це ЛНУ ім. Франка та «Львівська політехніка». Окрім низки ВНЗ, студентів та їхніх батьків приваблює відносна безпека регіону.

Середні ціни на оренду житла для студентів у Львов такі:

кімната – 5 тис. грн (на 25% дорожче, ніж торік);

однокімнатна квартира – 17,9 тис. грн (+10%);

двокімнатна – 20,9 тис. грн (+15%);

трикімнатна – 25,1 тис. грн (+26%);

чотирикімнатна – 37,4 тис. грн (+30%).

Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія посів шосте місце за кількістю заяв від вступників. А житло тут – значно дешевше:

кімната – 4 тис. грн в середньому (подорожчання – на 14%);

однокімнатна квартира – 12,2 тис. грн (+18%);

двокімнатна – 14,6 тис. грн (+18%);

трикімнатна – 16,7 тис. грн (+2%);

чотирикімнатна – 24,2 тис. грн (на 21% дешевше, ніж торік).

Івано-Франківськ

Середні ціни на оренду квартири в Івано-Франківську такі:

кімната – 3,5 тис. грн;

однокімнатна квартира – 13,2 тис. грн (+11% за рік);

двокімнатна – 15 тис. грн (+7%);

три-, чотирикімнатна – 16,7 тис. грн (+15%).

Останній тип квартир у порівнянні з минулим роком подешевшав на 17%.

Тернопіль

Середні ціни на оренду житла для студентів в Тернополі наступні:

кімната – 2,8 тис. грн (дешевше на 7%, ніж торік);

однокімнатна квартира – 11,5 тис. грн (+29%);

двокімнатна – 13,7 тис. грн (+33%);

трикімнатна – 14,5 тис. грн (+20%);

чотирикімнатна – 16,6 тис. грн (-1%).

Луцьк

Середні ціни на оренду квартир в Луцьку такі:

кімната – 3,5% (на 9% дорожче, ніж торік);

однокімнатна квартира – 13,5 тис. грн (+13%);

двокімнатна – 15 тис. грн (+25%);

трикімнатна – 15 тис. грн (+7%);

чотирикімнатна – 16 тис. грн (+7%).

Отже, найдешевшим варіантом для студентів залишається проживання в окремій кімнаті в квартирі з власниками або ж спільна оренда 3-4-кімнатної квартири разом зі сусідами.