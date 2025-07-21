За пів року суттєво зросла ціна оренди дво- і трикімнатного житла

За минулі пів року у Львові зросла середня ціна оренди житла. Найбільше подорожчала оренда дво- і трикімнатних квартир, а однокімнатні квартири найдорожче орендувати в Шевченківському районі Львова. Про це свідчать оновлені дані порталу ЛУН. Статистика.

Ціни на оренду однокімнатних квартир

Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові в липні 2025 року становить 17 тис. грн, що лише на 1% більше, ніж пів року тому. Проте ціна оренди може суттєво відрізнятися по районах. Так, найдорожче буде орендувати однокімнатну квартиру в Шевченківському районі міста – тут середня ціна становить 19 тис. грн.

В інших районах середні ціни на оренду однокімнатної квартири такі:

Сихівський район – 18 тис. грн;

Франківський – 17 тис. грн;

Галицький – 16 тис. грн;

Личаківський – 15 тис. грн;

Залізничний – 14,5 тис. грн.

Ціни на оренду двокімнатних квартир

Середня ціна оренди двокімнатної квартири у Львові зросла суттєвіше за ціну оренди однокімнатного житла – на 11%. У липні 2025 року орендувати двокімнатну квартиру у Львові можна в середньому за 21 тис. грн.

Найдорожче жити в орендованій двокімнатній квартирі в Шевченківському районі – середня ціна становить 23,2 тис. грн на місяць. В інших районах середні ціни наступні:

Галицький район – 21,1 тис. грн;

Личаківський – 20 тис. грн;

Франківський – 20 тис. грн;

Сихівський – 17 тис. грн;

Залізничний – 16,1 тис. грн.

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Оренда трикімнатних квартир у Львові подорожчала за пів року на 12% і в липні 2025 року становить в середньому 25 тис. грн.

Найдорожча оренда трикімнатних квартир – у Галицькому районі Львова. Тут вона обійдеться у 26 тис. грн. В інших районах Львова ціни на оренду трикімнатних квартир у липні 2025 року наступні:

Личаківський – 25,3 тис. грн;

Франківський – 25,3 тис. грн;

Шевченківський – 19 тис. грн;

Залізничний – 18 тис. грн.

Щодо Сихівського району, то, кажуть в ЛУН, немає достатньо даних для визначення середньої ціни оренди трикімнатної квартири в цьому районі.

Як виглядає ринок оренди житла у Львові

В ЛУН також розповіли, що в липні 2025 року здати квартиру в оренду у Львові можна в середньому за 11 днів.

Найдорожча оренда житла – в новобудовах. В нових будинках ціна становитиме в середньому 18 тис. грн за однокімнатну і 24 тис. грн за двокімнатну квартиру. В будинках, зведених між 1991 і 2010 роком, ціни становитимуть 18 і 22 тис. грн відповідно. Орендувати житло в австрійському люксі коштуватиме 14 тис. грн за однокімнатну квартиру і 20 тис. грн за двокімнатну.

Найдешевша оренда – в хрущовках і типових радянських будинках – 11 тис. грн за однокімнатну і 13-14 тис. грн за двокімнатну квартиру.

А середній відсоток заробітної плати, яку потрібно витрачати на оренду житла у Львові становить 65%. Якщо людина працює продавцем-консультантом або касиром, то за оренду однокімнатної квартири їй доведеться віддати в середньому 76% зарплати. Для інших професій розподіл такий:

Водій-міжнародник – 27%;

Ріелтор – 31%;

Торговий представник – 45%;

Водій, менеджер з продажу – 49%;

Експедитор – 52%;

Логіст – 54%;

Менеджер по роботі з клієнтами – 57%;

Бухгалтер, різноробочий, комірник – 68%;

Медсестра – 85%.

Прибиральниці та посудомийники мають заплатити за оренду однокімнатної квартири у Львові 103 і 113% відповідно.