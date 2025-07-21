Найдорожча оренда житла у Львові – в Шевченківському районі
Люди не всіх професій можуть собі дозволити орендувати житло у Львові
За минулі пів року у Львові зросла середня ціна оренди житла. Найбільше подорожчала оренда дво- і трикімнатних квартир, а однокімнатні квартири найдорожче орендувати в Шевченківському районі Львова. Про це свідчать оновлені дані порталу ЛУН. Статистика.
Ціни на оренду однокімнатних квартир
Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові в липні 2025 року становить 17 тис. грн, що лише на 1% більше, ніж пів року тому. Проте ціна оренди може суттєво відрізнятися по районах. Так, найдорожче буде орендувати однокімнатну квартиру в Шевченківському районі міста – тут середня ціна становить 19 тис. грн.
В інших районах середні ціни на оренду однокімнатної квартири такі:
Сихівський район – 18 тис. грн;
Франківський – 17 тис. грн;
Галицький – 16 тис. грн;
Личаківський – 15 тис. грн;
Залізничний – 14,5 тис. грн.
Ціни на оренду двокімнатних квартир
Середня ціна оренди двокімнатної квартири у Львові зросла суттєвіше за ціну оренди однокімнатного житла – на 11%. У липні 2025 року орендувати двокімнатну квартиру у Львові можна в середньому за 21 тис. грн.
Найдорожче жити в орендованій двокімнатній квартирі в Шевченківському районі – середня ціна становить 23,2 тис. грн на місяць. В інших районах середні ціни наступні:
Галицький район – 21,1 тис. грн;
Личаківський – 20 тис. грн;
Франківський – 20 тис. грн;
Сихівський – 17 тис. грн;
Залізничний – 16,1 тис. грн.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Оренда трикімнатних квартир у Львові подорожчала за пів року на 12% і в липні 2025 року становить в середньому 25 тис. грн.
Найдорожча оренда трикімнатних квартир – у Галицькому районі Львова. Тут вона обійдеться у 26 тис. грн. В інших районах Львова ціни на оренду трикімнатних квартир у липні 2025 року наступні:
Личаківський – 25,3 тис. грн;
Франківський – 25,3 тис. грн;
Шевченківський – 19 тис. грн;
Залізничний – 18 тис. грн.
Щодо Сихівського району, то, кажуть в ЛУН, немає достатньо даних для визначення середньої ціни оренди трикімнатної квартири в цьому районі.
Як виглядає ринок оренди житла у Львові
В ЛУН також розповіли, що в липні 2025 року здати квартиру в оренду у Львові можна в середньому за 11 днів.
Найдорожча оренда житла – в новобудовах. В нових будинках ціна становитиме в середньому 18 тис. грн за однокімнатну і 24 тис. грн за двокімнатну квартиру. В будинках, зведених між 1991 і 2010 роком, ціни становитимуть 18 і 22 тис. грн відповідно. Орендувати житло в австрійському люксі коштуватиме 14 тис. грн за однокімнатну квартиру і 20 тис. грн за двокімнатну.
Найдешевша оренда – в хрущовках і типових радянських будинках – 11 тис. грн за однокімнатну і 13-14 тис. грн за двокімнатну квартиру.
А середній відсоток заробітної плати, яку потрібно витрачати на оренду житла у Львові становить 65%. Якщо людина працює продавцем-консультантом або касиром, то за оренду однокімнатної квартири їй доведеться віддати в середньому 76% зарплати. Для інших професій розподіл такий:
Водій-міжнародник – 27%;
Ріелтор – 31%;
Торговий представник – 45%;
Водій, менеджер з продажу – 49%;
Експедитор – 52%;
Логіст – 54%;
Менеджер по роботі з клієнтами – 57%;
Бухгалтер, різноробочий, комірник – 68%;
Медсестра – 85%.
Прибиральниці та посудомийники мають заплатити за оренду однокімнатної квартири у Львові 103 і 113% відповідно.