На Львівщині попит на оренду квартир в червні зріс на 16%

У червні попит на ринку оренди квартир в Україні зріс у порівнянні з попередніми місяцями. Що відбувається на ринку оренди житла, пише сайт Dim.ria.

Ринок оренди в червні

У червні ринок оренди демонстрував значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами. Найбільше нових оголошень з'явилось у Сумській (+79%) та Чернігівській (+60%) областях.

Водночас ці області за кількісними показниками мають одні з найнижчих пропозицій на ринку. Натомість у Запорізькій та Волинській областях у червні кількість пропозицій зменшилась на 22%.

У Львівській області пропозиція на ринку оренди в червні впала на 16%.

Ціни на оренду житла

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня ціна у червні становила 18,4 тис. грн.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

У більшості регіонів України ціни на оренду коливаються у межах кількох відсотків. Проте в Полтавській, Миколаївській і Запорізькій області ціни зросли одразу на 7%. Водночас ціни на 8% впали в Закарпатській області, а в Кіровоградській – одразу на 27%.

Попит на ринку оренди

У червні українці ще більш активно, ніж в травні, шукали нерухомість в оренду: зацікавленість спостерігалася абсолютно у всіх областях України.

У Львівській області попит на оренду квартир в червні зріс на 16%.