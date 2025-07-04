Окрім адміністративної відповідальності, можна понести ще й кримінальну

Кожен українець, який здає своє житло в оренду, має сплачувати податки. Якщо цього не робити, податкова може оштрафувати. В окремих випадках передбачена кримінальна відповідальність. Яке покарання за несплату податків з оренди, розповідає сайт «Новини.Live».

Скільки податку з оренди житла потрібно платити

Податкова активно моніторить оголошення про оренду житла на профільних платформах, перевіряє інформацію через рієлторів, аналізує банківські перекази і навіть може опитувати сусідів. Тож шанс бути викритим на несплаті податків – досить високий.

Щоб цього уникнути, фізична особа має заплатити такий податок:

18% – податок на доходи фізичних осіб;

5% – військовий збір.

23% від суми, заробленій на оренді в 2024 році, потрібно сплатити в бюджет до 1 серпня 2025 року. Наприклад, якщо ви здаєте квартиру за 15 тис. грн в місяць, річний дохід від оренди становитиме 180 тис. грн. Сума податків становитиме 41,4 тис. грн.

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Відповідальність за несплату податків

Якщо податкова доведе, що оренда відбувалась без декларування доходу, настає відповідальність:

штраф 25% від суми податку, у разі повторного порушення – 50%;

пеня – за кожен день прострочення;

адміністративний штраф – до 850 грн.

А якщо заборгованість перевищує 51 тис грн, штраф вже становитиме від 85 тис. до 170 тис. грн. Також може настати кримінальна відповідальність за ст. 212 кримінального кодексу – «ухилення від сплати податків». Покарання за цією статтею, окрім штрафу, передбачає також заборону на заняття певною діяльністю або на займання певних посад упродовж трьох років.