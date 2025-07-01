Оформити право власності можна через забудовника або самостійно

Щоб мати змогу розпоряджатися придбаною квартирою в новобудові, потрібно обов’язково офіційно зареєструвати право власності на неї. Як це зробити і які документи потрібні для оформлення права власності на квартиру, пише сайт Новини.Live.

Коли настає право власності на житло

Покупець житла стає його повноцінним власником лише після того, як інформація про це внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Це дає право не лише володіти житлом, а й розпоряджатися ним: продавати, дарувати, передавати у спадок чи здавати в оренду.

Хто може оформити право власності

Оформлення права власності на квартиру в новобудові можна довірити забудовнику або зробити це самостійно. Якщо процесом займається забудовник, то оформлення відбувається колективно, що спрощує завдання для власників, адже всі юридичні питання на себе бере забудовник.

Мінус в тому, що так процес може тривати довше, ніж при самостійному оформленні. Крім того, будуть вищі витрати, оскільки забудовник включає свої послуги до вартості. Також можливі затримки через помилки в документах чи нечіткі терміни.

Щоб оформити право власності самостійно, потрібно звернутися до:

державного або приватного нотаріуса, який має право вносити дані до Державного реєстру;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), де документи передають державному реєстратору.

Які документи потрібні для оформлення права власності на житло

Будь-які неточності в паперах або відсутність навіть одного документу можуть стати причиною відмови у реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тому варто все ретельно перевірити.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Потрібно підготувати такий пакет документів:

заява про державну реєстрацію прав власності;

копія паспорта та ідентифікаційного номера (ІПН) майбутнього власника;

технічний паспорт на об'єкт нерухомості з Бюро технічної інвентаризації (БТІ);

акт прийняття-передання квартири від забудовника;

договір із забудовником (наприклад, договір купівлі-продажу майнових прав, інвестиційний договір тощо) та інші угоди, що підтверджують ваше право на квартиру;

платіжний документ про сплату адміністративного збору за реєстрацію;

документи від девелопера/забудовника про введення будинку в експлуатацію та присвоєння йому поштової адреси.

Копії документів потрібно засвідчити у нотаріуса.

Якщо квартира придбана в іпотеку, до стандартного пакета документів додаються довідка про розрахунки із забудовником та іпотечний договір. У реєстрі зазначається, що квартира перебуває в заставі банку. Це означає, що власник не може продавати чи дарувати житло без згоди банку. Обтяження знімається після повного погашення іпотеки.

Скільки коштуватиме оформлення права власності

За законом, стандартний термін внесення даних в реєстр становить п’ять робочих днів, але за додаткову плату можна прискорити процес. Ціна залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2025 році це 3 028 грн).

Розмір адміністративного збору:

за 5 робочих днів – 0,1 прожиткового мінімуму (303 грн);

за 2 робочі дні – 1 прожитковий мінімум (3 028 грн);

за 1 робочий день – 2 прожиткові мінімуми (6 056 грн);

за 2 години – 5 прожиткових мінімумів (15 140 грн).

Додатково оплачується отримання інформації з реєстру. На паперовому носії це коштує 0,025 прожиткового мінімуму (76 грн), в електронному вигляді – 0,0125 прожиткового мінімуму (38 грн).

Якщо квартира в іпотеці, сплачується ще 0,05 прожиткового мінімуму (151 грн) за реєстрацію обтяження.

Після завершення процедури власник отримує витяг з реєстру в паперовому чи електронному вигляді.