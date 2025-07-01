ЖК Зоряні пропонує вигідні ціни на квартири на старті продажу

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт продажу квартир в першій черзі нового ЖК «Зоряні». Він розташований в одному з найзатишніших районів Львова поблизу центру міста. Розповідаємо, що буде в житловому комплексі, та які умови придбання є на старті.

Тихий і розвинений район

Житловий комплекс бізнес-класу «Зоряні» вигідно вирізняється своєю локацією: він розташований на вул. Зоряній, 39 в місцевості, що відома серед містян як Скнилівок.

Це – затишна оселя в тихому зеленому районі з одночасним доступом до головних транспортних артерій міста та ділових кварталів, розвиненої міської інфраструктури. Поблизу розташовані вулиці Любінська, Садова і Кульпарківська, тож все необхідне буде поруч.

У пішій доступності від комплексу розташовані супермаркети, ринок, заклади харчування, майстерні, магазини, медзаклади тощо. Водночас до центру міста – лише 15 хвилин.

Інфраструктура ЖК

Компанія «Інтергал-Буд» також подбала про власну інфраструктуру ЖК «Зоряні». Це простір, де дорослі почуваються впевнено, а діти – у безпеці.

Три будинки комплексу розташовані на закритій території із цілодобовим відеонаглядом, де є все потрібне для комфортного життя:

власна школа й дитячий садок;

закритий двір без машин і надійне укриття;

променади й алеї для прогулянок;

ігрові майданчики для дітей різного віку;

зони для прогулянок з чотирилапими улюбленцями;

місця для зберігання велосипедів, візочків і самокатів;

кав’ярні, магазини, салони краси тощо.

Важливо, що підземний паркінг на 276 місць матиме ліфтовий доступ. Власна приватна школа, дитячий садок на 60 дітей – місця в ЖК «Зоряні» вистачить усім.

У комплексі доступні квартири з балконами і лоджіями: однокімнатні – площею від 36 м2, двокімнатні – від 48 м2 і трикімнатні – від 77 м2.

Окрім зручного планування квартир, що буде комфортним як для сімей з дітьми, так і для пар або соло-мешканців. У комплексі представлені дизайнерські холи і контроль доступу. А монолітно-каркасна технологія будівництва гарантує міцність та надійність конструкції.

Вигідні умови на старті

На початку продажів першої черги ЖК «Зоряні» є можливість вигідно інвестувати в житлову нерухомість в затишному районі міста з розвиненою інфраструктурою.

Ціни за квадратний метр на квартири в новому проєкті від компанії «Інтергал-Буд» поки стартують від 54 тис. грн. З просуванням будівництва квадратний метр в сучасному ЖК бізнес-класу буде дорожчати, тож зараз – гарна нагода вигідно вкластися у власне житло або ж подбати про стабільний пасивний дохід в майбутньому.

Більше про ЖК «Зоряні» можна дізнатися за номером +38 (098) 788-11-88 або ж у відділі продажу компанії «Інтергал-Буд» на площі Старий ринок, 8.

***

Компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.