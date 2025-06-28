Війна внесла свої корективи, проте кардинально не змінила планів українців на власне житло

62% українців розглядають купівлю житла з різних причин. Яку нерухомість обирають українці, скільки готові за неї платити, як обирають житло та як війна впливає на їхні плани, ішлося в дослідженні порталу OLX Нерухомість, презентованому 25 червня.

Квартира чи будинок

62% українців планують або розглядають купівлю нерухомості, 32% – не планують, 21% точно має такі плани, ще 6% – схиляються до оренди.

Серед тих, хто розглядає купівлю житла, вподобання розподілились так:

на першому місці – квартири – 61%;

приватні будинки приваблюють 48% людей;

котеджі чи таунхауси – 13%.

Більше половини респондентів розглядають як новобудови, так і житло на вторинному ринку – таких 61%. Майже чверть – 24% – орієнтуються лише на вторинне житло, а 14% розглядають виключно нове житло.

Не знаєте, якого забудовника обрати? Віддавайте перевагу лідеру на ринку. «Інтергал-Буд» має першість серед приватних забудовників України. За 21 рік існування компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості. Та головне – в «Інтергал-Буд» знають, як вести будівництво за рахунок власних коштів та без жодної недобудови.

Вплив війни на рішення

Половина респондентів сказали, що частота атак Росії суттєво впливає на їхні плани придбання нерухомості. Ще 31% відчувають частковий вплив і лише 19% заявили, що це не впливає на їхні рішення.

Найважливішими факторами під час ухвалення рішення про купівлю житла українці називають:

стабільність доходів та економічні прогнози (49%);

ситуацію на фронті й безпекові ризики (45%);

рівень цін на ринку нерухомості (42%);

міжнародна допомога Україні (9%);

інші чинники (7%).

Ключові критерії при виборі власного житла для купівлі дещо змінилися під час війни, хоча ціна – основний з них. Зараз важливі такі з них:

ціна (79%);

площа та кількість кімнат (по 74%);

район (71%);

інфраструктура (69%);

поверх (69%);

джерела живлення (63%);

автономне опалення (61%);

наявність укриття (60%).

Бюджет українців на власне житло

Основними мотивами купівлі житла є зміна житлових умов (47%) і бажання жити окремо (45%). Ще 19% хочуть ознайомитись із наявними пропозиціями на майбутнє, 18% – інвестують у нерухомість. Переїзд через роботу або навчання стали причиною для 8%, а вплив війни – для 7%.

Більшість українців не готові витрачати на житло багато, вони планують витратити значно менше, ніж в середньому коштує однокімнатна квартира у Львові або Києві. Бюджети українців на житло такі:

у 44% – до $30 тис.;

у 35% – в межах $30-60 тис.;

у 17% – від $60 до $150 тис.;

у 4% – понад $150 тис.

Щодо оплати послуг рієлтора, то 37% згодні платити 1-2% від вартості угоди, 22% – менше 1%, і 4% – не готові платити взагалі.

Житло в кредит

Лише 9% українців точно розглядають купівлю житла в кредит, а 59% ще не вирішили, чи готові на такий крок.

Серед переваг купівлі житла в кредит називають можливість не накопичувати довго (59%), доступ до державних пільгових програм (44%) та фіксовані платежі (42%). Також 33% цінують фіксацію виплат у гривні, 25% – можливість сплачувати поступово, 23% – вигідні умови кредитування. Програма «єОселя» виглядає перспективно для 25% тих, хто розглядає кредит.

Для 76% українців прийнятною є річна ставка кредитування до 5%. Ще 18% погодилися б на 6-8%, і лише 6% – на ставки від 9% і вище.