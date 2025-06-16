Придбане за програмою житло не можна буде здавати в оренду

ПрАТ «Укрфінжитло» після розслідування журналістів про зловживання в державній програмі пільгового іпотечного кредитування «єОселя» ініціювало зміни до неї. Про це йдеться на фейсбук-сторінці компанії.

Журналісти Bihus.info розповіли про окремі приклади можливих зловживань з боку користувачів. Тепер «Укрфінжитло» розпочало підготовку змін в правила роботи з програмою для банків-партнерів. Ідеться про обовʼязкове включення в договір іпотеки пункту, що прямо забороняє здавати придбану за «єОселею» нерухомість в оренду.

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Також компанія періодично проводить аудит кредитних справ учасників програми «єОселя». Під час останньої перевірки виявлено кілька порушень. Наприклад, клієнт приховав наявність житлового будинку у власності і попри невідповідність критеріям участі оформив кредит. Кредит переведено на ринкову ставку, клієнта виключено з програми, компенсовані державою відсотки виставлено до повернення.

Ще один клієнт продовжував користуватись пільгами як медичний працівник, хоча фактично вже не працював у сфері охорони здоров’я. Ставку перераховано, компенсацію скасовано, участь у програмі збережено, але вже без пільг.

В ПрАТ «Укрфінжитло» подякували журналістам за розслідування, адже вони «допомагають ставити складні, але необхідні запитання, а ще – стимулюють розвиток і вдосконалення державної політики».