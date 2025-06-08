За програмою вже видано кредитів на кількадесят мільярдів гривень

Державна іпотечна програма «єОселя» пропонує українцям, які не мають власного житла, кредити під 3% або 7%. Перший внесок за програмою становить не менше 20% ціни житла. Скільки доведеться заплатити в різних містах за однокімнатну квартиру, пише сайт «Новини.Live».

Різниця в кілька разів

Перший внесок залежить від ціни квартири, тож в деяких містах він може бути в рази більший за інші.

У Києві середня ціна квартири, яка підпадає під умови програми, становить приблизно 90 тис. доларів. Тож мінімальний перший внесок становитиме орієнтовно 18 тис. доларів. У Львові житло, що відповідає умовам «єОселі», коштує в середньому 84 тис. доларів, отже, перший внесок становитиме приблизно 17 тис. доларів.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

В Ужгороді середня ціна квартири, яку можна купити за державною іпотечною програмою, становить близько 55 тис. доларів. Це означає, що для участі у програмі потрібно мати не менше 11 тис. доларів на перший внесок.

У Харкові, де середня ціна житла, що підходить під умови програми, тримається на рівні 28 тис. доларів, перший внесок становитиме трохи менше 6 тис. доларів.

У містах центральної та східної України, зокрема у Запоріжжі, Сумах та Кропивницькому, можна знайти квартири за 18-23 тис. доларів, отже, мінімальний внесок становитиме 4-5 тис. доларів.

Верхня межа ціни

Щоб не допустити спекуляцій і перегріву ринку, програма встановлює верхні межі ціни житла, що може бути профінансоване за нею. Ці межі залежать від коефіцієнтів, що застосовуються до середньої вартості будівництва:

2,5 – для Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова;

2,0 – для обласних центрів, околиць (до 15 км), міст із понад 300 тис. населення;

1,75 – для міст від 100 тис. до 300 тис. мешканців;

1,0 – для інших населених пунктів.

Яке житло можна купувати

Коротко нагадаємо, яку житлову нерухомість можна придбати за програмою «єОселя». Ідеться про:

квартири у багатоквартирному будинку (не державно-комунального житлового фонду);

квартири, що будуються, з укладеним договором на майнові права;

житло не старше 10 років (для обласних центрів);

лише на підконтрольній Україні території.

Норма площі – 52,5 кв. м на одну людину і 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо площа або ціна перевищує встановлені межі, покупець може доплатити, збільшивши перший внесок.