В Україні продовжує діяти державна іпотечна програма «єОселя», що пропонує пільгові кредити на житло зі ставкою 3% або 7%. Проте середній показник погодження заявок на пільговий кредит у банках за цією програмою становить 50-66%. Що впливає на погодження заявки та як підвищити свої шанси на успіх, пише сайт «Новини.Live».

Що перевіряють банки у позичальників

Для банку важливо оцінити не тільки рівень доходу клієнта, який претендує на кредит, а й інші його зобов’язання, що можуть створювати додаткове фінансове навантаження. Тож фінансові установи враховують:

прострочення за попередніми кредитами;

кількість реструктуризацій боргу;

наявність кредитних лімітів на картках, навіть якщо немає реального боргу;

наявність платежів за розтермінуванням;

факти поручительства;

всю кредитну історію клієнта.

Також на погодження заявки може впливати вік клієнта, який звертається за пільговим кредитом. За програмою «єОселя», мінімальний вік людини становить 18 років, максимальний вік на час повного погашення кредиту – 70 років. Тобто людина віком 60 років може розраховувати лише на 10-річний кредит. А чим коротший термін кредитування, тим більші щомісячні платежі:

на 20 років – близько 13 тис. грн/місяць;

на 15 років – 16 тис. грн/місяць;

на 10 років – майже 21 тис. грн/місяць.

Якщо дохід не дозволяє обслуговувати такі платежі, то банк відмовить у видачі кредиту.

Все має бути офіційно

Під час розгляду заявки банк враховує лише офіційно підтверджені доходи заявника. Якщо у людини є стабільний дохід від фрилансу чи бізнесу, він має бути задекларований та підтверджений офіційними документами: декларацією ФОП, договорами оренди, виписками з рахунку тощо.

Як підвищити шанси на погодження заявки банком

Кожен банк має власні методики оцінки ризиків клієнта, тож відмова одного не означає відмови в іншому. Проте слід врахувати деякі моменти, щоб підвищити свої шанси на успіх.

За деякий час перед зверненням за пільговим кредитом за програмою «єОселя» варто:

закрити всі кредитні ліміти та погасити дрібні заборгованості;

прибрати овердрафти та неактивні розстрочки;

підготувати документи на підтвердження доходів (особливо з додаткових джерел);

у разі потреби задекларувати доходи або зареєструвати ФОП.

Такі кроки не є автоматичною гарантією погодження заявки банком, проте демонструють фінустанові вашу фінансову дисципліну, що може допомогти у схваленні заявки на кредит.