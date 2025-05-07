Розтермінування від забудовника - хороша альтернатива іпотечному кредитуванню

Квартира на виплат – у розтермінування – від забудовника є одним зі способів придбати власне житло, коли немає повної суми на покупку. Від іпотеки цей спосіб відрізняється тим, що, зазвичай, не потрібно сплачувати за відсотками. Як працює придбання квартири на виплат від забудовника і які є нюанси, пояснює сайт dim.ria.

Що таке квартира на виплат від забудовника

Це спосіб купівлі нерухомого майна, при якому покупець сплачує за товар не всю суму одразу, а фіксованими частинами протягом визначеного терміну, а передача прав власності відбувається після виплати останнього платежу.

Таким чином забудовники можуть залучати нових інвесторів, щоб продати всі квартири. Інвестор, у свою чергу, може придбати квартиру за вигідною ціною на початку будівництва і рівномірно розподілити фінансове навантаження.

Розтермінування на придбання квартири в новобудові надається будівельною компанією, а не банком як у випадку з іпотечним кредитом.

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Особливості купівлі квартири на виплат

Зазвичай розтермінування платежів забудовник пропонує до завершення терміну будівництва або до введення будинку в експлуатацію. Тож чим раніше скористатися цією пропозицією, тим більше буде часу на виплату, адже є різниця, чи виплачувати одну й ту ж суму за рік, чи за три місяці.

Оскільки розтермінування платежів надає будівельна компанія, а не банк, то в більшості випадків додаткові відсотки на нього не нараховуються.

Щоб придбати квартиру на виплат, потрібно обов’язково сплатити перший внесок. Зазвичай, він становить 30% від ціни квартири, проте у різних компаній умови можуть різнитись. Сума першого внеску також може залежати від того, скільки залишилося часу до завершення будівництва.

Варто пам’ятати, що чим більший перший внесок, тим менше потрібно виплачувати. Це особливо важливо, якщо ціна за квадратний метр під час купівлі на виплат не фіксується і може зростати по мірі готовності будинку. Проте зазвичай, за умови внесення першого внеску на певну суму, ціна квадратного метра фіксується за покупцем.

У забудовників також часом бувають інші акції, не варто соромитися спитати, чи комбінуються вони з оплатою за житло в розтермінування. Компанії намагаються знайти індивідуальний підхід для кожного покупця.

Якщо виникнуть проблеми з оплатою

У випадку фінансових труднощів з купівлею квартири на виплат від забудовника, є можливість повернути гроші. Звісно, доведеться відмовитись від житла і через зміни курсу валют та інфляцію дещо втратити. Проте не буде непозбувного фінансового тягаря.

Якщо клієнт неплатоспроможний, то права власності на збудоване житло залишаються у забудовника.

На що звернути увагу під час купівлі квартири на виплат

Потрібно ретельно вивчити всі документи та оцінити свої можливості. Ось кілька напрямків, в яких варто подумати: