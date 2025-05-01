Кого б не обрали мешканці, потрібно пересвідчитись, що юрособа має ресурси для належного утримання будинку

Мешканці новобудов часто постають перед вибором форми управління будинком. Ідеться про те, хто обслуговуватиме будинок, утримуватиме його в належному стані та вирішуватиме низку побутових питань.

Якщо забудовник не має власної керуючої компанії, то мешканцям потрібно або обрати її самим, або створити ОСББ. Розповідаємо, які плюси і мінуси кожного варіанту.

Плюси і мінуси ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – це створена за ініціативою мешканців будинку юридична особа. Особливість такої форми управління будинком в тому, що кожен мешканець має право голосу і ті, хто живе в будинку, самі – через голосування на зборах – визначаються з низкою питань.

Мешканці обирають голову ОСББ, який може наймати працівників чи компанії для обслуговування будинку з огляду на те, що більш вигідно.

Плюси створення ОСББ такі:

можливість участі в міських і державних програмах, отримання грантів, наприклад, на утеплення будинку;

мешканці самостійно визначають розмір внесків на утримання будинків на загальних зборах;

мешканці самі вирішують, що вони хочуть бачити на своїй території;

можливість отримати прибудинкову територію у власність або взяти її в оренду.

Разом з тим, проведення загальних зборів, на яких вирішуються важливі питання, часто складно організувати. А без зборів – ніяк. Також проблеми можуть виникнути, якщо обрати несумлінного голову ОСББ. А якщо виникають якісь непорозуміння, як-от втручання у фасад будинку, то вирішити їх можна лише через суд. Іншими словами, скільки людей, стільки й думок, що може гальмувати належне обслуговування і утримання будинку.

Разом з тим, рішення на зборах ОСББ, ухвалені більшістю мешканців, обов’язкові для виконання навіть тими, хто голосував проти.

Плюси і мінуси керуючої компанії

Керуюча компанія – це стороння структура, з якою мешканці укладають договір на обслуговування будинку. Вона може бути приватною, а може й комунальною. Зазвичай керуюча компанія обслуговує багато будинків по місту. А це означає, що вона має досвід у цій роботі і потрібних фахівців.

Плюси керуючої компанії:

часто нижчий тариф, ніж в ОСББ, адже послуги надаються оптом, постійні підрядники можуть пропонувати знижки;

є цілодобова аварійна служба, що також працює у вихідні, на відміну від ОСББ;

якщо компанія не влаштовує мешканців, вони можуть по закінченні річного терміну розірвати з нею договір.

Недоліком у виборі керуючої компанії є те, що мешканці не впливають на утворення тарифу і не можуть впливати на важливі рішення, адже віддали цю функцію в обмін на комфорт.

Що входить в обслуговування будинку

Перед тим, як зробити вибір на користь створення ОСББ або підписання договору з керуючою компанією, слід добре вивчити, чи вибрана форма управління здатна впоратися з задачами з належного утримання будинку.

В будинку потрібно:

прибирати місця загального користування та прибудинкову територію;

проводити дератизацію і дезінсекцію у встановлені терміни;

стежити за справністю внутрішніх будинкових систем і швидко реагувати на поламки;

обслуговувати ліфти;

проводити поточні ремонти;

перевіряти і обслуговувати димові канали;

доглядати за зеленими насадженнями;

чистити сніг і лід взимку;

дбати про освітлення.

Обраний мешканцями варіант управління будинком повинен забезпечити виконання цього переліку.