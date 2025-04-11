Знання етапів ремонту квартири в новобудові допоможе підготуватися до робіт і навіть зекономити гроші

Тим, хто хоче купити квартиру в новобудові, важливо не лише правильно її вибрати, а й заздалегідь подумати про ремонт, адже в більшості випадків забудовники пропонують помешкання з чорновим оздобленням. Ремонтні роботи – один з важливих етапів, до якого варто підготуватися. З яких етапів складається ремонт квартири в новобудові, скільки він може коштувати та як підготуватися до робіт, пише сайт Dim.ria.

Коли починати ремонт квартири в новобудові

Починати ремонт в новобудові можна тоді, коли зручно власникам. Проте тут треба враховувати такі моменти:

чи введений будинок в експлуатацію;

чи підключені всі комунікації;

чи працює ліфт в будинку;

чи теплий сезон.

Деякі роботи можна робити і без підключених комунікацій, проте наявність води й опалення значно спростить процес і допоможе зекономити гроші. Варто також подбати про встановлення лічильників на воду, газ тощо.

Роботи в будинку, де не працює ліфт, особливо, якщо квартира розташована на високому поверсі, можуть стати великою статтею витрат в бюджеті. Так само додаткові витрати можуть виникнути під час ремонту в холодну пору року, коли доведеться платити за обладнання і ресурси для просушування квартири.

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Основні етапи ремонту квартири в новобудові

Коли ви прийняли квартиру в забудовника і нарешті отримали ключі, передусім варто оглянути квартиру і скласти перелік необхідних робіт. Може йтися про розведення електричної проводки, встановлення теплої підлоги, вирівнювання стін. На цьому етапі важливо визначитися, чи будете ви робити ремонт самостійно, чи за допомогою ремонтної бригади.

Наступний етап – створення дизайн-проєкту квартири. Тут важливо добре подумати не лише про стиль оформлення помешкання, а й про розташування меблів і техніки – це важливо для встановлення розеток, вимикачів, підрахунку кількості потрібних матеріалів.

Створити дизайн-проєкт можна самостійно в спеціальних програмах, проте поради фахівця з дизайну можуть допомогти більш раціонально використати простір і уникнути таких неприємностей, як, наприклад, неможливість відкрити дверцята в кухонній шафці.

Виготовлення дизайн-проєкту також важливе для складання кошторису робіт, адже неможливо робити ремонт без підрахунку бюджету.

Основні складові ремонту квартири в новобудові

В проєкті потрібно врахувати такі аспекти:

прокладення інженерних комунікацій – проводка, тепла підлога, радіатори опалення;

чи потрібне перепланування, додаткові перегородки;

матеріали оздоблення – де будете фарбувати стіни, а де використаєте шпалери, яку плитку та ламінат хочете використати;

меблі й стиль інтер’єру – що і де буде розташовано в квартирі.

Не важливо, чи робитимете ремонт в квартирі для власного проживання, чи для перепродажу або здачі в оренду – в будь-якому випадку потрібно використовувати якісні матеріали. Найперше – труби, радіатори, сантехніку тощо. Це допоможе зробити ремонт один раз і якісно замість постійно витрачатися на дрібні поломки.

Скільки коштує ремонт в новобудові

Кошторис ремонту сильно залежить від площі квартири, вибраного стилю та можливостей власників. Зазвичай, повний ремонт, оздоблення та умеблювання може коштувати 25-50% від ціни самої квартири.

Радимо скласти дизайн-проєкт та почати вибір матеріалів і замовлення меблів, зокрема, виготовлення кухні, за пару місяців до того, як можна буде розпочинати роботи. Це зекономить не лише час, а й гроші, адже ціни на будівельні матеріали мають тенденцію до зростання.