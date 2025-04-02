Не всі квартири мають попит на ринку оренди, деякі ви не зможете здати за ринкову ціну

Один з варіантів інвестицій в житлову нерухомість передбачає покупку квартири для подальшої здачі її в оренду. Проте для того, щоб стабільно отримувати пасивний дохід, слід правильно вибрати помешкання. ZAXID.NET зібрав поради експертів про те, як обрати житло, на яке буде попит в орендарів.

Оренда оживає

Традиційно, сезон пожвавлення на ринку оренди житлової нерухомості починається в квітні і триває до середини червня, пише видання finance.ua.

Наступний етап пожвавлення на цьому ринку розпочнеться ближче до осені і триватиме до початку зими.

Які квартири користуються попитом в орендарів

Аналіз ринку оренди житлової нерухомості показав, що найбільшим попитом користуються квартири, що відповідають певним критеріям. Зокрема, ідеться про такі:

1-2-кімнатні квартири площею 45-65 м 2 ;

; є простора кухня-вітальня;

розташована на 2-7 поверсі, щоб можна було піднятися без ліфта.

Двокімнатні квартири найчастіше обирають сім’ї з дітьми. Проте попит на однокімнатні квартири все ж становить близько половини від ринку.

Так само більшим попитом користуються квартири в новобудовах, ніж житло у старих будинках. Це пов’язано з правильним плануванням, новими інженерними мережами, свіжим ремонтом, хорошою інфраструктурою тощо.

Під час покупки квартири для її подальшої здачі в оренду слід врахувати, що середня місячна оренда однокімнатної квартири в новобудові коштує, в середньому, на 3-5 тис. дорожче, ніж оренда квартири на вторинному ринку житла.

Яку квартиру ви не зможете здати в оренду

Є низка квартир, які неможливо ані продати, ані здати в оренду за хорошу ціну. Як писав ZAXID.NET, ідеться про однокімнатні квартири, що мають:

надто велику площу;

подовгасті приміщення шириною 2,7 м;

скошені кути в квартирі;

великий коридор, площею майже як кухня;

малу кухню площею 7-8 м 2 або прохідну кухню;

або прохідну кухню; боковий вхід в квартиру;

планування вагонного типу;

тераси площею понад 20 м 2 і житлову площу менше 10 м 2 ;

і житлову площу менше 10 м ; не мають передпокою.

Всі ці характеристики варто врахувати під час інвестиції в житлову нерухомість, щоб стабільно отримувати пасивний дохід. Раніше ZAXID.NET писав, як вибрати квартиру для сім’ї з дітьми.