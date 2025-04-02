Яку квартиру купити, щоб заробляти на оренді: перелік житла з найбільшим попитом
Один з варіантів інвестицій в житлову нерухомість передбачає покупку квартири для подальшої здачі її в оренду. Проте для того, щоб стабільно отримувати пасивний дохід, слід правильно вибрати помешкання. ZAXID.NET зібрав поради експертів про те, як обрати житло, на яке буде попит в орендарів.
Оренда оживає
Традиційно, сезон пожвавлення на ринку оренди житлової нерухомості починається в квітні і триває до середини червня, пише видання finance.ua.
Наступний етап пожвавлення на цьому ринку розпочнеться ближче до осені і триватиме до початку зими.
Які квартири користуються попитом в орендарів
Аналіз ринку оренди житлової нерухомості показав, що найбільшим попитом користуються квартири, що відповідають певним критеріям. Зокрема, ідеться про такі:
- 1-2-кімнатні квартири площею 45-65 м2;
- є простора кухня-вітальня;
- розташована на 2-7 поверсі, щоб можна було піднятися без ліфта.
Двокімнатні квартири найчастіше обирають сім’ї з дітьми. Проте попит на однокімнатні квартири все ж становить близько половини від ринку.
Так само більшим попитом користуються квартири в новобудовах, ніж житло у старих будинках. Це пов’язано з правильним плануванням, новими інженерними мережами, свіжим ремонтом, хорошою інфраструктурою тощо.
Під час покупки квартири для її подальшої здачі в оренду слід врахувати, що середня місячна оренда однокімнатної квартири в новобудові коштує, в середньому, на 3-5 тис. дорожче, ніж оренда квартири на вторинному ринку житла.
Яку квартиру ви не зможете здати в оренду
Є низка квартир, які неможливо ані продати, ані здати в оренду за хорошу ціну. Як писав ZAXID.NET, ідеться про однокімнатні квартири, що мають:
- надто велику площу;
- подовгасті приміщення шириною 2,7 м;
- скошені кути в квартирі;
- великий коридор, площею майже як кухня;
- малу кухню площею 7-8 м2 або прохідну кухню;
- боковий вхід в квартиру;
- планування вагонного типу;
- тераси площею понад 20 м2 і житлову площу менше 10 м2;
- не мають передпокою.
Всі ці характеристики варто врахувати під час інвестиції в житлову нерухомість, щоб стабільно отримувати пасивний дохід. Раніше ZAXID.NET писав, як вибрати квартиру для сім’ї з дітьми.