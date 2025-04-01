Квартира, в якій є простір і зручності для кожного, зробить життя сім'ї більш щасливим

Діти ростуть швидко, так само швидко змінюються їхні потреби. Це потрібно враховувати під час покупки житла для сім’ї з дітьми. Розповідаємо, на що саме варто звернути увагу, щоб кожному з членів сім’ї було комфортно.

Вибір квартири для проживання з дітьми можна поділити на кілька етапів оцінки. Варто рухатися в такому напрямку:

вибір і оцінка району;

оцінка інфраструктури житлового комплексу;

оцінка безпеки;

планування квартири;

бюджет на утримання помешкання.

Район для життя з дітьми

Найперше, слід визначитися, який район підійде саме вашій родині і задовольнятиме її потреби. Ідеально, якщо житловий комплекс, що вам сподобався, буде неподалік від роботи батьків і поблизу садочків та шкіл для дітей. Це зекономить час на добирання, зокрема, коли дитину треба терміново забрати з навчального закладу, дозволить краще висипатися всій сім’ї та збереже нерви.

Безперечний плюс – це парк або сквер поблизу. Також поблизу має бути кабінет сімейного лікаря або педіатра, щоб, знову ж таки, не навантажувати ані дитину, ані себе стресом добирання до медзакладу.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Зверніть увагу і на те, чиє поблизу дитячі розважальні заклади, центри дитячої творчості, гуртки як для найменших, так і для підлітків, тощо.

Варто оцінити і рівень безпеки в районі загалом: дороги, тротуари, освітлення, якість інфраструктури тощо.

Інфраструктура будинку

У самому житловому комплексі слід звернути увагу на те, чи закритий двір від машин, чи є там відеонагляд та охорона, можливо, консьєржі. Це дозволить дітям безпечно бавитися у дворі.

Звісно, на території житлового комплексу мають бути дитячі зони. Ідеально, якщо вони різні для дітей різного віку, наприклад, зелена зона з лавками, де можуть відпочити батьки з немовлятами, дитячі майданчики для дітей дошкільного і шкільного віку, спортивна інфраструктура, як-от футбольне поле чи тренажери, для підлітків.

Також буде добре, якщо на території житлового комплексу або поруч є зона для вигулу домашніх улюбленців – добре освітлена і обладнана потрібною інфраструктурою.

Для щоденного комфорту важливо, щоб поруч була комерційна інфраструктура – різноманітні магазини, пекарні, ремонт взуття та одягу тощо. По-перше, це зекономить час, якого завжди бракує батькам. По-друге, життя з дітьми – це постійні сюрпризи.

Якщо сім’я лише планує дітей або має немовля, їй варто звернути увагу на те, які в будинку ліфти – чи поміститься туди дитячий візок, чи є аварійне живлення і обслуговування ліфтів на випадок застрягання.

Бажано, щоб у під’їзді було окреме приміщення для зберігання візків, самокатів, дитячих і дорослих велосипедів.

Окрім того, кілька разів відвідайте житловий комплекс і подивіться, хто там живе, насамперед, чи є однолітки ваших дітей, з якими вони можуть завести дружбу і зменшити стрес після переїзду. Також інші батьки в житловому комплексі можуть стати вашими хорошими знайомими і, за потреби, допомагати в догляді за дітьми.

Планування квартири

Ідеально, коли в батьків і в кожного з дітей є своя окрема кімната, а також – спільний простір для часу разом. Якщо бюджет не дозволяє придбати одразу велике помешкання, варто звернути увагу на ті квартири, де можна за допомогою невеличкого перепланування створити простір для кожного.

Помешкання в новобудовах часто пропонують для сімей з дітьми квартири з двома санвузлами, гардеробною кімнатою і просторою кухнею-вітальнею, де можна збиратися всією родиною.

Також зверніть увагу на безпеку в квартирі – надійні вікна й двері, огородження на балконах і терасах, розташування котла опалення та іншої подібної техніки, якщо є.

Зовсім не зайвим буде наявність комори в під’їзді для зберігання речей, адже де діти, там і ролики, санчата, самокати, лижі тощо.

Питання бюджету

Під час вибору квартири оцініть її з точки зору витрат, що будуть необхідні для її утримання – оплату комунальних послуг, ремонт чи заміну комунікацій, встановлення захисту від дітей, додаткової звукоізоляції тощо.

Плюсом буде наявність енергоощадних вікон, якісного утеплення стін. Також регулювати витрати на житло допоможуть розумні гаджети.