Достатньо замінити лише кілька речей в інтер'єрі і у вашій квартирі запахне весною

Коли за вікном змінюються сезони, виникає бажання оновити й своє помешкання. Особливо це відчутно навесні, адже ця пора року сповнена життям та енергією. ZAXID.NET розповідає, як можна надати квартирі весняного вигляду і настрою і при цьому не витрачати багато грошей.

Перше правило весняного оновлення

Міжсезоння – найкращий період, щоб позбутися всього зайвого. Адже відомо – щоби в життя прийшло щось нове, потрібно позбутися старого і вже непотрібного. Тож заплануйте собі кілька днів для того, щоб перебрати гардероб, бібліотеку, декор і посортувати ці речі.

Важливо не робити все й одразу, адже так запал може швидко пропасти. Виділяйте по пару годин кілька разів на тиждень для кожної категорії речей, внесіть це у свій перелік щоденних справ.

Коли позбудетеся зайвого, побачите, чого бракує помешканню і що весняного можна додати в нього. До того ж розхаращена і чиста квартира автоматично стає світлішою і свіжішою.

Оновіть текстиль

Навряд у багатьох людей є можливість і бажання щосезону перефарбовувати стіни. Найчастіше акцентів в інтер’єр додають предмети декору і текстиль. Щоб змінити інтер’єр і додати йому весняних барв і настрою часто достатньо замінити:

штори;

чохол на дивані;

рушники на кухні і у ванній кімнаті;

наволочки на декоративних подушках;

скатертини і ранери.

Декор з природних матеріалів

Час вже заховати снігову кулю і замінити її на весняний декор з природних матеріалів. Для цього чудово підійдуть:

дерево;

камінь;

кераміка;

натуральні тканини.

Окрім фактури, обирайте і наближені до природних кольори та форми.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Постери і фото

Постери, фото, календарі – це чудовий спосіб додати трошки гумору або ж, навпаки, філософських ноток у повсякденне життя. Вони покращуватимуть настрій, допоможуть сфокусуватись на головному і чудово освіжать стіни квартири.

Додайте весняних ароматів

Навесні хочеться відкрити всі вікна в квартирі і впустити всередину сонце і весняні аромати. Створити весняний настрій вдома також допоможуть ароматичні свічки з квітковими і свіжими запахами, ароматичні дифузори, парфуми для дому і ароматичні саше, що можна покласти в шухлядки і шафу.

Під час вибору ароматичного доповнення до інтер’єру звертайте увагу не лише на те, чи подобається вам запах, а й на натуральність продукції. Замість виробів з парафіну краще віддати перевагу свічкам з натуральних восків.

Турбота про кімнатні рослини

Приділіть час кімнатним рослинам і допоможіть їм вийти зі зимової сплячки – оновіть грунт, за потреби – горщики, обріжте і підв’яжіть те, що потрібно. Також почастуйте свої рослинки вітамінами й мінералами, щоб вони були здорові, радували вас і прикрашали ваш дім.

Маленька перестановка

Якщо і після цих маніпуляцій ви відчуваєте, що все рівно чогось бракує, спробуйте зробити маленьку перестановку: переставити стіл або крісло, книжковий стелаж. Якщо інтер’єр дозволяє, сміливо переставляйте й диван, лише покличте друзів для допомоги.

Окрім того, можна поставити невеличкий столик і стілець на балконі. Там можна буде пити ранкову каву або читати книжку у вільний час.

Мінігрядка – для повного занурення

Тим мешканцям квартир, які хочуть відчути всі принади весни, можна створити мінігород на підвіконні або на балконі. Найпростіше – посадити прянощі і зеленину:

базилік;

руколу;

розмарин;

м’яту тощо.

Кілька разів на тиждень виділяйте трохи часу на весняне оновлення квартири і вже скоро побачите, як вона розквітає.