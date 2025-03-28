Щоб вдома запахло весною: як оновити квартиру без зайвих витрат
Коли за вікном змінюються сезони, виникає бажання оновити й своє помешкання. Особливо це відчутно навесні, адже ця пора року сповнена життям та енергією. ZAXID.NET розповідає, як можна надати квартирі весняного вигляду і настрою і при цьому не витрачати багато грошей.
Перше правило весняного оновлення
Міжсезоння – найкращий період, щоб позбутися всього зайвого. Адже відомо – щоби в життя прийшло щось нове, потрібно позбутися старого і вже непотрібного. Тож заплануйте собі кілька днів для того, щоб перебрати гардероб, бібліотеку, декор і посортувати ці речі.
Важливо не робити все й одразу, адже так запал може швидко пропасти. Виділяйте по пару годин кілька разів на тиждень для кожної категорії речей, внесіть це у свій перелік щоденних справ.
Коли позбудетеся зайвого, побачите, чого бракує помешканню і що весняного можна додати в нього. До того ж розхаращена і чиста квартира автоматично стає світлішою і свіжішою.
Оновіть текстиль
Навряд у багатьох людей є можливість і бажання щосезону перефарбовувати стіни. Найчастіше акцентів в інтер’єр додають предмети декору і текстиль. Щоб змінити інтер’єр і додати йому весняних барв і настрою часто достатньо замінити:
- штори;
- чохол на дивані;
- рушники на кухні і у ванній кімнаті;
- наволочки на декоративних подушках;
- скатертини і ранери.
Декор з природних матеріалів
Час вже заховати снігову кулю і замінити її на весняний декор з природних матеріалів. Для цього чудово підійдуть:
- дерево;
- камінь;
- кераміка;
- натуральні тканини.
Окрім фактури, обирайте і наближені до природних кольори та форми.
Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.
Постери і фото
Постери, фото, календарі – це чудовий спосіб додати трошки гумору або ж, навпаки, філософських ноток у повсякденне життя. Вони покращуватимуть настрій, допоможуть сфокусуватись на головному і чудово освіжать стіни квартири.
Додайте весняних ароматів
Навесні хочеться відкрити всі вікна в квартирі і впустити всередину сонце і весняні аромати. Створити весняний настрій вдома також допоможуть ароматичні свічки з квітковими і свіжими запахами, ароматичні дифузори, парфуми для дому і ароматичні саше, що можна покласти в шухлядки і шафу.
Під час вибору ароматичного доповнення до інтер’єру звертайте увагу не лише на те, чи подобається вам запах, а й на натуральність продукції. Замість виробів з парафіну краще віддати перевагу свічкам з натуральних восків.
Турбота про кімнатні рослини
Приділіть час кімнатним рослинам і допоможіть їм вийти зі зимової сплячки – оновіть грунт, за потреби – горщики, обріжте і підв’яжіть те, що потрібно. Також почастуйте свої рослинки вітамінами й мінералами, щоб вони були здорові, радували вас і прикрашали ваш дім.
Маленька перестановка
Якщо і після цих маніпуляцій ви відчуваєте, що все рівно чогось бракує, спробуйте зробити маленьку перестановку: переставити стіл або крісло, книжковий стелаж. Якщо інтер’єр дозволяє, сміливо переставляйте й диван, лише покличте друзів для допомоги.
Окрім того, можна поставити невеличкий столик і стілець на балконі. Там можна буде пити ранкову каву або читати книжку у вільний час.
Мінігрядка – для повного занурення
Тим мешканцям квартир, які хочуть відчути всі принади весни, можна створити мінігород на підвіконні або на балконі. Найпростіше – посадити прянощі і зеленину:
- базилік;
- руколу;
- розмарин;
- м’яту тощо.
Кілька разів на тиждень виділяйте трохи часу на весняне оновлення квартири і вже скоро побачите, як вона розквітає.