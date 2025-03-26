Дайте собі час зважити свої потреби, бажання та ресурси

На ринку новобудов можна знайти різні пропозиції квартир – з чорновим оздобленням чи без, з готовим ремонтом. Який з них обрати? Для цього варто проаналізувати переваги і недоліки кожного варіанту, про які пише сайт «Новини.Live».

Квартири з чорновим ремонтом

Більшість забудовників пропонують придбати квартиру з чорновим ремонтом – це проміжний варіант між квартирою «після будівельників» і помешканням, в яке одразу можна заїжджати і жити.

У випадку чорнового ремонту в квартирі вже виконані всі основні «брудні» роботи:

розведення і монтаж труб;

штукатурка;

заливка стяжки підлоги.

Це суттєво зменшує витрати власників квартири, а також береже їхні час та нерви. Звісно, якщо квартиру купують люди, які спеціалізуються на ремонтах, то їм може підійти і варіант «після будівельників», коли можна зробити певні перепланування і від початку до кінця зробити все за власним бажанням.

Проте навряд не фахівці захочуть розбиратися у виборі труб та супутніх матеріалів.

Серед мінусів купівлі квартири з чорновим ремонтом – це очікування на завершення чистового ремонту та умеблювання помешкання, що може зайняти кілька місяців. До того ж, треба буде шукати майстрів і витрачатися на матеріали. З іншої сторони – все можна зробити по-своєму.

Якщо ви вибираєте цей варіант, радимо розпочати пошуки дизайнера та майстрів за кілька місяців до здачі будинку в експлуатацію. Тоді щойно можна буде робити ремонт, у вас для цього все буде підготовлено.

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Квартири з готовим ремонтом

Деякі забудовники пропонують покупцям зробити чистовий ремонт в квартирі, щоб вони могли жити в новому помешканні одразу після здачі будинку в експлуатацію. Це знімає з майбутніх мешканців безліч проблем – від пошуку дизайнера та ремонтних бригад до вибору матеріалів.

Проте недоліки такого варіанту теж суттєві. Передусім ідеться про вартість послуги – квартири з готовим ремонтом можуть коштувати на 30-40% дорожче. Також ви не зможете проконтролювати, які матеріали використовує забудовник, хоча він і може дати гарантію на ремонт.

Ще один недолік купівлі квартири з ремонтом – це те, що забудовник зазвичай пропонує 3-5 варіантів виконання на вибір. Це означає, що, з великою імовірністю, у ваших сусідів буде точно такий же ремонт, а в помешканні буде мало індивідуальних рис.

Яку квартиру в новобудові обрати – з ремонтом чи без?

Яку квартиру обрати – з чорновим чи з готовим ремонтом – залежить від бюджету, особистих вподобань та готовності вкладати час в своє майбутнє житло, щоб втілити у ньому власну мрію. Ідеться не тільки про стиль і зручність, а й про фінансові витрати, час, енергію та пріоритети. Тож добре зважте всі за і проти та оцініть свою життєву ситуацію.