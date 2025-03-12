Експерти прогнозують, що зростання цін на квартири в Україні не зупинятиметься

Минулі три роки пройшли для українців під знаком невизначеності. Проте життя триває навіть під час війни і перед багатьма постає питання купівлі власного життя. Оскільки це велике капіталовкладення, то може зростати тривожність і бажання відкласти його до кращих часів.

Проте експерти з нерухомості радять не відкладати покупку квартири, якщо є можливість, адже ціни лише зростатимуть. На це є кілька причин, про які розкажемо детальніше.

Як змінились ціни на нерухомість

За три роки від початку повномасштабного вторгнення ціни на первинну нерухомість у більш безпечних регіонах Українах, зокрема, в західних областях, зросли на 20-30%.

Найбільше зростання відбулося в 2022-2023 роках, проте і в 2024 році продовжилась тенденція до збільшення ціни квадратного метра. Перша причина цього – попит, викликаний масовою внутрішньою міграцією у відносно безпечні регіони.

Експерти з нерухомості прогнозують, що і в 2025 році ціни на житло зростатимуть. Оцінки різняться – фахівці очікують подорожчання від 5 до 15%. Проте здорожчання навіть на 10% буде відчутним для людей, які хочуть придбати власне житло.

Зростання собівартості будівництва

За три роки суттєво зросла собівартість будівництва житлових комплексів. Це пов’язано з низкою факторів. Наприклад:

втрата деяких промислових виробництв, зокрема, будівельних матеріалів;

зростання цін на логістику;

зростання зарплат будівельників і дефіцит робітників;

подорожчання будівельних матеріалів через інфляцію.

Впродовж деякого часу девелопери намагалися утримувати ціни на ринку, зменшуючи маржинальність квадратного метра, проте реальність диктує свої правила. Щоб уникнути зайвих витрат, варто вже задуматися над вибором житла для купівлі.

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Подорожчання оренди

Через ситуацію в економіці України та внутрішню міграцію зросли також ціни на оренду квартир. А це означає, що інвестувати гроші у власне житло стає більш вигідним, аніж жити на орендованих квартирах.

Окрім того, інвестиція в квартиру зараз зможе принести стабільний пасивний дохід в майбутньому, якщо у планах є здавати житло в оренду.

Ціни на квартири після війни

Експерти також сходяться на думці, що після завершення війни ціни на житлову нерухомість продовжать зростати. На це впливатимуть темпи відновлення будівництва, подорожчання будівельних матеріалів, зростання попиту, приплив іноземних інвестицій для відбудови України тощо.

Очевидно, що після війни не вийде купити квартиру за ті ж гроші, що зараз. Тому варто поспішити, до того ж, багато забудовників беруть участь в державних програмах іпотеки або пропонують власні лояльні умови розтермінування платежів.

Долар теж втрачає в ціні

Основне правило у фінансах – гроші мають працювати. Інакше вони просто знецінюються. Інфляція торкнулася не лише гривні, а й долара. Тож заощадження, відкладені на власне житло можуть знецінюватися і якщо чекати до завершення війни, то їх може не вистачити на омріяну квартиру.

У яку нерухомість інвестувати

Передусім слід звернути увагу на більш безпечні західні регіони України.

А ще – оцінити безпеку, що може запропонувати житловий комплекс. Адже зараз безпека як ніколи виходить на перший план. Новобудови пропонують сучасні технології зведення житла, обладнання системами безпеки, приміщення подвійного призначення, що можуть використовуватися як укриття, сучасне утеплення фасадів, якісні матеріали і комунікації тощо.

Раніше ZAXID.NET писав про те, як обрати надійного забудовника, а ще давав чек-ліст для вибору району для купівлі житла.