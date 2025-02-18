Прості првила, які варто знати, щоб квартира приносила дохід, а не головний біль

Інвестиції в житлову нерухомість упродовж років є серед найбільш популярних інструментів для збереження і примноження заощаджень. Найчастіше власники здають квартири в довгострокову оренду, що приносить стабільний пасивний дохід.

Та якщо не врахувати деякі аспекти здачі квартиру в оренду, можна втратити і гроші, і нерви. Розповідаємо, на що звернути увагу під час вибору орендаря та укладення договору із ним, щоб уникнути неприємностей.

Що каже законодавство

Здача квартири в оренду в Україні регулюється кількома нормативними документами, в яких чітко прописані права і обов’язки орендодавця і орендаря, ідеться на сайті wiki.legalaid.gov.ua. Це, зокрема:

Цивільний кодекс України;

Цивільно процесуальний кодекс України;

Житловий кодекс України.

Під час здачі квартири в оренду важливо також підписати з орендарем договір, в якому потрібно прописати всі домовленості між сторонами, особливо, якщо вони відрізняються від тих, що вказані в законодавстві.

Договір оренди не обов’язково реєструвати в нотаріуса, він і без цього матиме силу у випадку, якщо доведеться звернутися до суду.

Як обрати орендаря

Якщо винайняти вашу квартиру хоче незнайома людина, попросіть її дати вам посилання на її соцмережі – це найлегший спосіб скласти уявлення про людину. Поспілкуйтеся наживо, а також, якщо вважаєте за потрібне, попросіть потенційного орендаря показати вам виписку зі своєї кредитної історії та рекомендації від попередніх орендодавців, якщо такі є.

Зі свого боку, щоб уникнути непорозумінь в майбутньому, орендодавець має повідомити орендарю про всі нюанси, що є в помешканні, і прописати відповідальність сторін в договорі.

Під час підписання договору оренди обидві сторони мають показати одна одній оригінали документів, що посвідчують особу.

Що потрібно додати до договору

До договору потрібно додати акт прийому-передачі квартири, що здається в оренду. Ідеться про письмовий перелік меблів, декору, іншого майна, що є в помешканні, яким користуватиметься орендар.

Також можна зробити фото квартири та всього, що в ній є, адже з часом дещо може забуватися.

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Хто платить за комунальні послуги

Це питання орендар і орендодавець прописують в договорі. Зазвичай, в сучасних квартирах встановлені лічильники на воду, газ, світло, тому орендар платить лише за те, чим користується. Проте буває і так, що сума оплати за комуналку вже включена в оплату за оренду.

Законодавство передбачає, що орендар може відмовитися платити за послуги, якими не користується. Наприклад, якщо він не користується кабельним телебаченням чи інтернетом, то й не зобов’язаний платити за це. Тож власник має подбати про те, аби відключити непотрібну послугу, щоб не накопичувати борг за несплату за неї.

Обов’язково слід домовитися про те, хто передає показники лічильників та яким чином відбувається оплата. Також варто зберігати усі квитанції про оплату за комунальні послуги.

Хто робить ремонт в квартирі

Законодавство каже, що орендар робить поточний ремонт в квартирі, а орендодавець – капітальний, якщо виникає така потреба. Водночас сторони можуть прописати в договорі свої умови з огляду на кожен окремий випадок.

Важливо також пам’ятати, що орендар не може щось змінити в квартирі без погодження власника помешкання.

Хто ремонтує побутову техніку чи зламаний кран

Такі побутові речі часто складно передбачити і прописати в договорі. Та загальне правило говорить, що орендар має відремонтувати все, що вийшло з ладу з його провини чи необережності, або ж відшкодувати завдану шкоду.

Та іноді побутова техніка виходить з ладу тому, що збіг термін експлуатації. Так само неякісний китайський кран може почати протікати не з вини орендаря, а через такі свої властивості. Тому в інтересах власника житла подбати про якісні та довговічні матеріали, сантехніку і побутові прилади. Також важливо обговорити це з орендарем.

Відповідальність сторін

Орендар несе відповідальність за стан квартири і має повернути її власнику після завершення терміну оренди в такому ж стані, як прийняв. У разі, якщо щось не так, він повинен відшкодувати завдані збитки.

Якщо орендодавець не проти, аби орендар жив у квартирі з тваринами, це обов’язково потрібно прописати в договорі, як і процедуру відшкодування шкоди, що можуть завдати тварини. В більшості випадків, під час поселення в квартиру тварин орендодавець бере заставу на випадок пошкодження майна.

У свою чергу орендодавець має подбати про те, щоб орендар отримав квартиру в хорошому житловому стані без прихованих проблем. Адже у випадку затоплення сусідів через несправні труби оплатити ремонт доведеться саме власнику житла.

Додаткова безпека

Щоб убезпечити себе від фінансових втрат під час здачі квартири в оренду, можна застрахувати житло. Страховий платіж в рік не великий, але у випадку пожежі, затоплення, інших непередбачуваних випадків, це допоможе зекономити величезні суми грошей. А ще – час і нерви.

Отже, щоб інвестиція в житлову нерухомість приносила дохід і спокій, варто чесно обговорити всі умови оренди з орендарем і прописати їх в договорі, що буде гарантією на випадок різних обставин.