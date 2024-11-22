В усіх обласних центрах заходу України за оренду житла доведеться платити більше половини середнього доходу

Щоб винаймати однокімнатну квартиру у Львові, доведеться заплатити приблизно 80% середньої зарплати по місту. В усіх великих містах заходу України вартість оренди житла становить більше половини середнього доходу. Доступність житла в обласних центрах України порахували аналітики компаній ЛУН і Work.ua.

За даними порталу Work.ua, у листопаді 2024 року середня зарплата у Львові становить 22,5 тис. грн, а медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в будинку, що зведений після 2010 року – 18 тис. грн. Зняти таку квартиру в австрійському люксі коштуватиме трохи дешевше – у 16 тис. грн. Найдешевша оренда – в «хрущовках» та інших типово радянських будинках – близько 12 тис. грн.

Ціна також залежить від району. Медіанна ціна оренди в Личаківському районі – 14,5 тис. грн за однокімнатну квартиру, у Шевченківському – 19 тис. грн.

Найбільша невідповідність у співвідношенні цін на оренду житла і середньої зарплати зафіксована в Ужгороді – тут ціна оренди становить близько 87% від середньої зарплати у 22 тис. грн.

В інших містах заходу України співвідношення вартості оренди до зарплати таке:

Івано-Франківськ – 70% середньої зарплати по місту, що становить 21 тис. грн;

Рівне – 63% (зарплата – 19,3 тис. грн);

Чернівці – 61% (зарплата – 20,9 тис. грн);

Хмельницький – 53% (зарплата – 20 тис. грн);

Тернопіль – 52% (зарплата – 20 тис. грн);

Луцьк – немає даних про однокімнатні квартири, середня зарплата – 18,5 тис. грн.

Співвідношення оренди 1-кімнатної квартири до середньої зарплати в місті. Клікніть на зображення, щоб збільшити

Для порівняння, у Києві оренда однокімнатної квартири становить 68% від середньої зарплати у 25 тис. грн, в Дніпрі – 48% (зарплата – 21,5 тис. грн), в Одесі – 43% (зарплата – 21 тис. грн). Найменше коштує оренда житла в Харкові – 21% від середнього доходу містянина, що становить у листопаді (19,9 тис. грн).

Якщо до повномасштабного вторгнення співвідношення ціни оренди і зарплати в Харкові вказувало б на загальний добробут міста, зараз така ціна пов’язана із високою небезпекою і наближеністю зони бойових дій. Водночас така низька оренда може спонукати людей не виїжджати з міста у дорожчі регіони.

Що стосується оренди двокімнатних квартир, то у Львові це забере 89% від середньої зарплати, у Луцьку – 88%, в Івано-Франківську – 79%, в Чернівцях – 72%, в Рівному – 63%, Тернополі – 62%, Хмельницькому – 55%. В Ужгороді ж ціна оренди двокімнатної квартири становить 116% від середньої зарплати по місту.

Співвідношення оренди 2-кімнатної квартири до середньої зарплати в місті. Клікніть на зображення, щоб збільшити

«Оптимальним співвідношенням між витратами на оренду та доходами людини вважається 30% від загального місячного доходу. Це правило є загальновизнаним стандартом у сфері економіки доступності житла та добробуту. У країнах західної Європи, як-от Німеччина та Франція, оренда в середньому становить близько 25-30% від доходу», – говорять аналітики ЛУН.

Співвідношення оренди 3-кімнатної квартири до середньої зарплати по місту. Клікніть на зображення, щоб збільшити

Звісно, у великих європейських містах ціна оренди теж може бути недоступною для більшості через значно більшу частку від зарплати, говорять аналітики ЛУН. Тому там регулюють ціни на житло в окремих районах, щоб збільшити їх привабливість, пропонують соціальне житло та субсидують молодь, яка хоче винаймати помешкання, додають в компанії ЛУН.