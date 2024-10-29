Середня ціна квадратного метра житла в новобудовах Львова становить 57 тис. грн

За минулі пів року ціни на житло на первинному ринку у Львові зросли на 6% і становлять, в середньому, 57 тис. грн за квадратний метр. Про це повідомляє профільний портал ЛУН.

На другому місці в Україні – Київ, де середня ціна квадратного метра в новобудові становить 54 тис. грн. Ціни за пів року тут виросли на 10%.

У трійці лідерів також – Ужгород. Тут квартири в новобудовах подорожчали на 13%. Зараз ціна квадратного метра житла на первинному ринку в Ужгороді становить 49 тис. грн. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андріїва, за час війни населення в Ужгороді зросло на 35%, що і є причиною будівельного буму та різкого зростання цін у новобудовах.

Ціни в Дніпрі, що залишається хабом для переселенців з прифронтових територій, також зросли на 6% за шість місяців. У середньому, квадратний метр на первинці тут коштує 45 тис. грн.

На п’ятому місці – Вінниця, де за пів року ціни на первинці зросли на 11%. Зараз квадратний метр житла в новобудові у Вінниці коштує, в середньому, 41 тис. грн.

Далі рейтинг міст за ціною на житло на первинному ринку виглядає так: