Львів очолює рейтинг українських міст з найдорожчим житлом в новобудовах
За пів року ціни на квартири на первинному ринку нерухомості у Львові зросли ще на 6%
За минулі пів року ціни на житло на первинному ринку у Львові зросли на 6% і становлять, в середньому, 57 тис. грн за квадратний метр. Про це повідомляє профільний портал ЛУН.
На другому місці в Україні – Київ, де середня ціна квадратного метра в новобудові становить 54 тис. грн. Ціни за пів року тут виросли на 10%.
У трійці лідерів також – Ужгород. Тут квартири в новобудовах подорожчали на 13%. Зараз ціна квадратного метра житла на первинному ринку в Ужгороді становить 49 тис. грн. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андріїва, за час війни населення в Ужгороді зросло на 35%, що і є причиною будівельного буму та різкого зростання цін у новобудовах.
Ціни в Дніпрі, що залишається хабом для переселенців з прифронтових територій, також зросли на 6% за шість місяців. У середньому, квадратний метр на первинці тут коштує 45 тис. грн.
На п’ятому місці – Вінниця, де за пів року ціни на первинці зросли на 11%. Зараз квадратний метр житла в новобудові у Вінниці коштує, в середньому, 41 тис. грн.
Далі рейтинг міст за ціною на житло на первинному ринку виглядає так:
- Кропивницький – 41 тис. грн (-6%);
- Одеса – 40 тис. грн (+5%);
- Чернівці – 40 тис. грн (+8%);
- Полтава – 34 тис. грн (+3%);
- Івано-Франківськ – 34 тис. грн (+10%);
- Рівне – 37 тис. грн (+12%);
- Луцьк – 37 тис. грн (+11%);
- Житомир – 30 тис. грн (+4%);
- Черкаси – 30 тис. грн (+9%);
- Харків – 29 тис. грн (+4%);
- Тернопіль – 29 тис. грн (+4%);
- Чернігів – 29 тис. грн (+1%);
- Миколаїв – 28 тис. грн (+4%);
- Хмельницький – 27 тис. грн (+7%);
- Суми – 26 тис. грн (без змін);
- Запоріжжя – 26 тис. грн (-11%).