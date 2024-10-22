На польському ринку нерухомості бракує 1,5-2 млн квартир

За минулий 2023 рік українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. м2. Це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі та найдорожчі іпотечні кредити. Такі цифри наводить польський сайт Onet.

Фінансовий експерт Кароль Слободзян розповів журналістам, що у Польщі будують надто мало житла, що зумовлює високу вартість на нерухомість.

«Окрім інвесторів із Польщі, у наші квартири все більше охоче інвестують іноземні інвестиційні фонди. Слід також пам’ятати, що тривала війна на нашому східному кордоні спонукає громадян України вирішувати залишатися в Польщі довше і купувати квартиру. Лише у 2023 році їх купили майже 380 тисяч квадратних метрів. Це майже стільки, скільки будують нових квартир за 2 роки», – пояснює фінансовий експерт.

Попри те, що у Польщі найдорожчі іпотечні кредити серед європейських країн, попит на квартири залишається високим. Це вважається доброю інвестицією.

Зростання цін на житло в Польщі зараз є найвищим у Європі. У другому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом торік цей приріст у Польщі становив 17,7%, свідчать дані Євростату. За інформацією сайту Rynek Pierwotny, щоб купити квартиру у Варшаві площею 55 м2, потрібно заплатити суму, еквівалентну 92 місячним зарплатам. Трохи дешевше у Кракові (84 зарплати) чи Ґданську (78 зарплат).

На другому місці за вартістю нерухомість у Болгарії, де зростання цін на житло становить 15,1%, а на третьому – Литва з підвищенням на 10,4%. Водночас в кількох європейських країнах ціни на житло впали – в Австрії, Швеції, Німеччині, Франції, Фінляндії та Люксембурзі.

За інформацією сайту Money.pl із 14346 квартир, які торік в Польщі купили іноземці, з них понад 7700 об’єктів належать українцям. Додатковим стимулом стала програма для іноземців Safe Credit 2% з пільговими умовами. Для порівняння, у перший воєнний 2022 рік українці купили у Польщі 6200 осель, що зросло на 40%, ніж у попередній рік.