Серед чоловіків більша частка тих, хто має постійну роботу

У Польщі приблизно кожен п’ятий біженець з України – чоловік. Частка чоловіків серед біженців зросла до 22%, про що свідчать дані останнього опитування, результати якого 4 січня оприлюднив Narodowy Bank Polski, повідомляє сайт Business Insider.

Половина мігрантів з України, як довоєнних, так і біженців, за віком в основному молоді люди – від 27 до 44 років. Однак воєнну групу мігрантів з України вирізняє значно вища частка людей старшого віку (9%).

Вищу освіту мають 42% довоєнних українських мігрантів і 48% біженців. Дослідження показують, що чоловікам легше знайти роботу, ніж жінкам. Експерти NBP вважають біженців з України добре освіченими, і це є цінною інформацією в контексті професійного залучення біженців.

Дослідження показує, що постійну роботу у Польщі мають більш ранні іммігранти (77%) у порівнянні з біженцями (36%). Серед українських біженців більше працюють чоловіки (71%) і саме чоловіки частіше мають постійну роботу (44% проти 33% жінок) і рідше стають безробітними (15% проти 27%).

«Це може бути пов’язано як з вищим попитом на робочі місця в професіях, до яких частіше залучені чоловіки, так і з процесами відбору чоловіків з більшим стажем. З іншої сторони, жінки частіше доглядають за дітьми», – пояснюють ініціатори опитування.

Обидва типи мігрантів отримували зарплату 3000-4000 злотих, хоча біженці часто декларували заробіток менше 3000 злотих (49% відповідей, порівняно з 21% серед довоєнних мігрантів). Середня чиста заробітна плата, отримана в Польщі, становить трохи менше 3500 злотих (33,5 тис. грн за курсом НБУ).

Рівень зарплати українців в залежності від сфери праці. Сірим кольором позначено довоєнних мігрантів, червоним – біженців (графіка NBP)

Доповнюють сімейний бюджет мігрантів польські соціальні виплати: ними користуються 31% довоєнних мігрантів і 53% біженців. Ці показники дещо знизилися у порівнянні з результатами попереднього опитування у листопаді 2022 року. Невеликий відсоток мігрантів користується допомогою для безробітних. Польську пенсію за віком отримують близько 3% мігрантів.