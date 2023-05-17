Переважна більшість громадян України, які проживають у Польщі, влаштувалися на роботу. Однак лише третина з них працюють відповідно до своєї кваліфікації. Про це свідчать результати дослідження «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи», яку проводять Міграційна платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східної Європи Варшавського університету, повідомляє PAP MediaRoom.

Українців, що знайшли роботу у Польщі, – 78%, але серед працевлаштованих більше довоєнних мігрантів, ніж біженців (83% і 71% відповідно). Цьому сприяє знання мови.

«Завдяки навчальним програмам та підтримці польських роботодавців громадяни України мають можливість вивчати польську мову та здобувати нові кваліфікації, які дозволять їм працювати за фахом, а також зміцнювати ринок праці, в тому числі через працевлаштування у ключових секторах польської економіки», – зазначив президент Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Згідно з опитуванням, лише 35% громадян України, працевлаштованих у Польщі, обіймають посади, що відповідають їхнім компетенціям. Невідповідність між кваліфікацією та роботою менш помітна серед мігрантів, які приїхали до Польщі ще до початку війни. 42% з них знайшли роботу відповідно до своєї кваліфікації. Натомість серед біженців війни цей відсоток майже вдвічі менший (23%).

На думку авторів звіту, можна очікувати, що частина біженців, які вирішать залишитися в Польщі на довше, покращать своє знання мови і в перспективі шукатимуть роботу відповідно до своєї кваліфікації.

«В інтересах нашої економіки, щоб ця група знайшла роботу відповідно до отриманої раніше кваліфікації. Наш досвід показує, що першим кроком до цієї мети є можливість участі в мовних і професійних курсах, а також визнання раніше отриманих дипломів і кваліфікацій», – зазначив Анджей Коркус.

Польща прийняла більше українських біженців, ніж будь-яка інша країна Європи. Однак все ж у них є труднощі з працевлаштуванням.

«Українці стикаються з численними перешкодами при пошуку роботи, зокрема – мовний бар’єр, відсутність соціальних чи професійних зв’язків, незнання місцевого ринку праці та потреба догляду за дітьми. Працедавці мають допомогти біженцям подолати ці бар’єри», – підкреслила регіональна директорка міжнародної організації Tent Partnership for Refugees у Польщі Пауліна Яворська.

Опитування серед громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року у кількох різних містах.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ на основі соціологічних опитувань повідомляли, що українці в Польщі заробляють в середньому в 3,5 рази більше ніж вдома. Третина українців заробляють у Польщі від 3 до 4 тисяч злотих (приблизно 26-34,6 тис. грн), ще майже чверть – отримують 2,7- 3 тис. злотих. Загалом від початку великої війни Україна втратила третину працездатного населення.