Відповідні домовленості підписали Євгеній Хмара та Вес Стрітінг

Україна та Велика Британія домовилися спільно виготовляти ударні безпілотники middle strike та deep strike. Виробництво розгорнуть на території Сполученого Королівства за британського фінансування, а готову продукцію передаватимуть Силам оборони України. Про це у суботу, 21 листопада, повідомили в Міністерстві оборони України.

Відповідні проєктні домовленості підписали міністр оборони України Євгеній Хмара та державний секретар з оборони Великої Британії Вес Стрітінг. У Міноборони наголосили, що йдеться про безпілотники, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

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«Україна має дієві оборонні рішення та безцінний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони», – заявив Хмара.

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Під час зустрічі міністри також обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про прискорення постачання ракет LMM із наявних запасів Великої Британії.

Окрему увагу сторони приділили розвитку далекобійних спроможностей України та модернізації ракет вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, 19 листопада Велика Британія оголосила про передачу Україні понад 1000 далекобійних дронів, здатних долати відстань понад 1000 км. Зокрема, з північного кордону України вони можуть досягати російських міст Казань, Санкт-Петербург і Самара.