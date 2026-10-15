Велика Британія поставить Україні партію крилатих ракет Storm Shadow

Велика Британія передасть Україні додаткову партію далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними Bloomberg, передачу додаткової партії ракет Storm Shadow обговорювали під час зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про таку зустріч президент України повідомляв у середу, 14 жовтня.

Bloomberg зауважує, що Велика Британія та інші країни підтримують Україну на тлі погіршення комунікації між Володимиром Зеленським тм президентом США Дональдом Трампом. Відносини президентів ускладнилися після укладення США дизельної угоди з Росією, а також вимоги американської сторони не завдавати ударів по російських НПЗ. Водночас Велика Британія вважає, що Україна має право використовувати далекобійну зброю проти об’єктів на території Росії, які залучені до атак на мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Крім того, Лондон підтримує право Києва завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Bloomberg звертався до уряду Великої Британії по коментар, однак там відмовилися його надати. Британський уряд вважає, що не варто розголошувати, скільки саме ракет Storm Shadow Київ отримав або отримає від Лондона.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Storm Shadow – високоточна крилата ракета великої дальності класу «повітря – поверхня», яку розробила франко-британська компанія MBDA. Вона оснащена бойовою частиною вагою близько 450 кг.

Ракети Storm Shadow мають базову та експортну версії. Базова здатна уражати цілі на відстані до 560 км і перебуває на озброєнні країн-виробників – Великої Британії, Франції та Італії. Дальність польоту експортного варіанта становить до 250 км.

Storm Shadow також порівнюють з американськими ракетами ATACMS, однак останні є балістичними ракетами наземного базування.

До слова, 15 жовтня телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Україна повністю вичерпала запас ракет для ЗРК Patriot.