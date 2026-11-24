Депутати проголосували за представників громадськості до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 24 листопада, ухвалила рішення про обрання двох представників громадськості до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у Львівській області.

За рішенням депутатів, позицію громадськості в поліцейській комісії представлятимуть Василь Іванович та Володимир Марич.

Колишній поліцейський Василь Іванович є керівником та одним із засновників Благодійного фонду «Допомога родинам полеглих, безвісті зниклих, полонених та пораненим бійцям батальйону поліції особливого призначення КОРД "Стрілецький", який зареєстрований у Львові у травні 2025 року.

Володимир Марич (зліва) та Василь Іванович (фото ЛОР)

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Володимир Марич – доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці Навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Нагадаємо, на попередньому засіданні ЛОР проголосувала за обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Львівській області.

Відповідно до закону, поліцейські комісії займаються відбором кандидатів на службу до поліції та просуванням (підвищенням) по службі поліцейських. Рішення про участь представників громадськості в поліцейських комісіях приймає обласна рада для забезпечення прозорості в цій роботі.