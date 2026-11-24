Простір охоплює місце протестів та масової загибелі учасників Революції Гідності

Місце протестів та масової загибелі учасників Революції Гідності в Києві визнали об’єктом культурної спадщини національного значення. Йдеться про алею Героїв Небесної Сотні та східну частину Майдану Незалежності, де в лютому 2014 року розстрілювали протестувальників. Про це повідомило у вівторок, 24 листопада, Міністерство культури. Загалом, за рішенням Кабінету міністрів України, статус національного значення отримали три пам’ятки України.

«Ці місця зберігають свідчення нашої історії, які важливо передати наступним поколінням», – наголосили у Міністерстві культури.

Статус пам’ятки національного значення допоможе зберегти цей історичний простір і пам’ять про події Революції Гідності, забороняє будь-які перебудови і благоустрій без погодження з відповідними інстанціями.

Рішення також передбачає уточнення назв і місцезнаходження об’єктів та внесення змін до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

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За пропозицією Міністерство культури Кабінет Міністрів змінив категорію трьох об’єктів культурної спадщини з місцевого на національне значення. Серед них:

Місце розстрілу євреїв Півдня України в селі Богданівка на Миколаївщині. У 1941–1942 роках тут відбувалися масові розстріли єврейського населення.

Місце протестів та масової загибелі громадян під час Революції Гідності в районі алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Ця територія охоплює алею та східну частину Майдану Незалежності, де в лютому 2014 року розстрілювали протестувальників.