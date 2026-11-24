Приміщення колишньої ветклініки розташоване на вул. Шевченка, 2а, у селі Уріж

Фонд державного майна України продав приміщення колишньої дільничної лікарні ветеринарної медицини в селі Уріж на Львівщині. Майно купила фірма «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода. Під час торгів вартість зросла понад у 5 разів.

Йдеться про нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 104,2 м² на вул. Шевченка, 2а в селі Уріж. Майно виставили на продаж 31 жовтня 2026 року через через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною – 19,5 тис. грн.

Згідно з оприлюдненою на торгах інформацією, будівля побудована в 1970 році. Серед наявних комунікацій є електрика та пічне опалення. Технічний стан будівлі оцінюють як задовільний. Приміщення розташоване на земельній ділянці площею 0,1138 га, що перебуває в постійному користуванні управління ветеринарної медицини в Дрогобицькому районі. Земельна ділянка, де розташований об’єкт, не є предметом купівлі-продажу, а питання землекористування переможець аукціону вирішує самостійно.

Торги провели 23 листопада, участь у них взяли шестеро учасників – Наталія Панченко, БО «БФ «Центр підтримки та захисту», Роман Жарий, Сергій Кислицький, ТзОВ «Болєро груп» та ТзОВ «Ромус-Поліграф». Під час трьох раундів аукціону учасники підвищували свої пропозиції. У фінальному раунді компанія «Ромус-Поліграф» запропонувала ціну 100 001 грн. Ця ставка виявилася лише на 1 грн вищою за ставку іншої учасниці торгів – Наталії Панченко. У підсумку вартість продажу зросла понад у 5 разів від початкової ціни. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

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Фото зі сторінки аукціону

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Ромус-Поліграф» належить Ігорю та Романі Холодам – батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода. ТОВ «Ромус-Поліграф» – друкарсько-торгівельна компанія зі Львова, зареєстрована 6 травня 1998 року. Основна діяльність пов’язана з виробництвом паперових і поліграфічних виробів – канцтоварів, друкованої продукції та супутніх послуг.

До слова, у лютому 2026 року компанія «Ромус-Поліграф» купила дві ділянки у Львові під торговий центр і адмінбудівлі. Одна з куплених ділянок розташована на вул. Персенківка, 13, а друга на вул. Вернадського. Обидві ділянки компанії обійшлися у 8,4 млн грн. Цього ж місяця компанія придбала ділянку в селі Пасіки-Зубрицькі за 4,45 млн грн під будівництво торгового центру. У вересні 2026 року, «Ромус-Поліграф» купив нежитлове приміщення загально площею 21,3 м² на Підзамче за 800 тис. грн.