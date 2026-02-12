Ділянка розташована поблизу Львова у с. Пасіки-Зубрицькі

Давидівська сільська рада продала землю під будівництво торгового центру площею 0,28 га за 4,45 млн грн. Земельну ділянку у передмісті Львова придбала фірма «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода.

Ділянку на продаж у селі Пасіки-Зубрицькі виставили 8 січня через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 4,32 млн грн. Торги провели 9 лютого. У торгах взяли участь два учасники. Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало ТОВ «Ромус-Поліграф» – 4,45 млн грн. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Ромус-Поліграф» належить Ігорю та Романі Холодам – батькам заступника голови Львівської облради Юрію Холоду. ТОВ «Ромус-Поліграф» – друкарсько-торгівельна компанія з Львова, зареєстрована 6 травня 1998 року. Основна діяльність пов’язана з виробництвом паперових і поліграфічних виробів – канцтовари, друкована продукція та супутні послуги.

До слова, «Ромус-Поліграф» фігурувала у скандалі на продажу підсанкційних товарів та у викритті на хабарі заступника сільського голови Солонки Андрія Жидачека.