Фрма «Ромус-Поліграф» належить батькам Юрія Холода

ПрАТ «Львівобленерго» уклало договір із львівською компанією «Ромус-Поліграф» про поставку офісного паперу на суму 5,18 млн грн. Власниками цієї компанії є батьки заступника голови і в. о. керівника Львівської обласної ради Юрія Холода. Журналісти антикорупційного видання «Наші Гроші» зʼясували, що компанія постачатиме «Львівобленерго» папір, який виготовляють підприємства з британської групи Mondi, яку НАЗК внесло у список міжнародних спонсорів війни за те, що вона досі веде бізнес у Росії.

Торги на закупівлю некрейдованого паперу для друку та офісного паперу для «Львівобленерго» відбулись 3 липня. Участь у них взяли дві компанії: «Ромус-Поліграф» і «ТВГ Український папір», що запропонувала виконати замовлення за 3,33 млн грн – у півтора рази дешевше, ніж «Ромус-Поліграф» й поставити папір виробництва компанії Xerox, що вийшла з РФ. Втім «Львівобленерго» цю пропозицію відхилило через недоліки у тендерній документації.

Компанія «Ромус-Поліграф» подала лист, згідно з яким постачатиме «Львівобленерго» папір виробництва підприємств із групи Mondi у Словаччині та Австрії. Цю британську групу НАЗК внесло у перелік міжнародних спонсорів війни через невихід із ринку РФ. Компанія виготовляє продукцію із залученням потужностей у Словаччині та Австрії для Europapier East Europe GmbH, що входить у групу Heinzel, яка також працює у РФ.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками компанії «Ромус-Поліграф» є Ігор та Романна Холоди – батьки заступника голови Львівської облради від «Слуги народу» Юрія Холода, який після відставки Ірини Гримак виконує обовʼязки голови ЛОР.

Юрій Холод фігурував у скандалі із перевезенням ухилянтів за кордон. Зокрема засуджений голова ГО Михайло Міхняк у соцмережах представлявся помічником Юрія Холода, сам Юрій Холод цю інформацію спростовує. Однак журналісти з’ясували, що Юрій Холод таки вів приватне листування із Михайлом Міхняком, яке стосувалося виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях», ще й оприлюднили скріншот переписки.

Зазначимо, що ПрАТ «Львівобленерго» повʼязують із дружиною Віктора Медведчука Оксаною Марченко, офіційними власниками компанії є бізнесмени Ігор Суркіс і Геннадій Боголюбов.