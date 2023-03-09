Юрій Холод (зліва) та Михайло Міхняк під час святкових заходів у Львові

Заступник голови Львівської облради Юрій Холод вів приватне листування із 28-річним Михайлом Міхняком, який, за версією поліції, допоміг щонайменше 20 ухилянтам виїхати за кордон. Листування стосується виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях». Про це пише видання «Наші гроші. Львів», оприлюднивши відповідний скріншот переписки.

У приватній переписці Юрій Холод просить «додати ще цих хлопців» до списку і надсилає копії паспортів двох мешканців Львівщини – 29-річного Богдана Лехманика та 59-річного Юрія Стецюри.

Невідомо, коли саме відбулась ця розмова, збережена на скріншотах з телефона Михайла Міхняка. Але в результаті обох вказаних Холодом чоловіків внесли до системи «Шлях» від громадської організації «Корпус сприяння армії», заснованої Михайлом Міхняком у квітні 2022 року. І вони змогли виїхати з країни, хоча, як мінімум один із них, точно не має жодного стосунку до волонтерської діяльності.

Cкріншот переписки Юрія Холода з Михайлом Міхняком

Журналістам вдалося сконтактувати з одним із чоловіків, про яких йшлося в переписці Юрія Холода та Михайла Міхняка. 29-річний Богдан Лехманик розповів, що працює водієм на українську транспортну компанію, яка має польську філію. З літа 2022 року він не повертався до України, займаючись комерційними перевезеннями у Польщі. Запевнив, що вперше чує назву ГО «Корпус сприяння армії», завдяки якій отримав дозвіл на виїзд з країни. Чоловік пояснив, що все залагодило керівництво компанії, яку він назвати відмовився.

Загалом через засновану Михайлом Міхняком організацію «Корпус сприяння армії» дозволи на виїзд від ЛОВА через систему «Шлях» отримали понад 40 чоловіків призовного віку. Ці люди – не лише мешканці Львівщини, а й Івано-Франківської, Харківської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької та інших областей. Принаймні частина з них – водії комерційних підприємств.

Нагадаємо, 7 березня львівська поліція повідомила про зловмисника, який допоміг щонайменше 20 військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон. Виявилося, що це колишній депутат Рудківської міськради Самбірського району Михайло Міхняк, який зараз представляється помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода. На своїй сторінці у Facebook Міхняк вказав, що працює у Львівській обласній раді. Натомість Юрій Холод категорично заперечив, що Михайло Міхняк є його помічником, хоча підтвердив, що вони знайомі.