За даними поліції, Михайло Міхняк причетний до незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У вівторок, 7 березня, львівська поліція повідомила про зловмисника, який допоміг щонайменше 20 військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон. Виявилося, що чоловік є колишнім депутатом Рудківської міськради Самбірського району, а зараз представляється помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода, а на своїй сторінці у Facebook Міхняк вказав, що працює у Львівській обласній раді.

Поліція не називає прізвища затриманого, але з власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET отримав інформацію, що йдеться саме про Михайла Міхняка. Слідство встановило, що Михайло Міхняк причетний до незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Під час обшуків вдома у чоловіка поліція знайшла докази, зокрема фіктивні документи.

«28-річний житель Самбірщини сприяв у виготовленні фіктивних документів, які надавали право чоловікам призовного віку виїхати на територію іншої держави. Під час санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили документи, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до організації незаконного переправлення осіб через кордон України», — розповіли у прес-службі правоохоронців.

Раніше Михайло Міхняк був депутатом Рудківської міської ради від партії «Укроп», минулого року заснував та керує ГО «Корпус сприяння армії». Із соцмереж Михайла Міхняка можна зробити висновок, що він любить фотографуватись із високопосадовцями. Наприклад, в Instagram у Михайла Міхняка є чимало фото із представниками влади, зокрема з нардепом Тістиком, головою ЛОВА Козицьким, з мером Львова Садовим, усі фото були зроблені ще до початку повномасштабного вторгнення.

Також Міхняк представляється працівником Львівської обласної ради та позаштатним помічником заступника голови Львівської облради Юрія Холода. Проте Юрій Холод категорично заперечив цю інформацію, хоча підтвердив, що знайомий із Міхняком.

«Він [Михайло Міхняк] ніколи не був моїм помічником, ані офіційним, ані позаштатним. Ми знайомі, він справді колись чайники передавав для ЗСУ, але ніякого відношення ані до мене, ані до моєї роботи – немає», – розповів у коментарі ZAXID.NET Юрій Холод.

Михайло Міхняк (ліворуч) та Юрій Холод (праворуч) на фоні чайників, які передали від ГО «Корпус сприяння армії» (фото «Варіантів»)

Отримати коментар Михайла Міхняка не вдалося, телефони, які вказані у відкритих реєстрах як його, не відповідають.