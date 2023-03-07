28-річному чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі

Поліція перекрила черговий канал втечі ухилянтів за кордон. Один з організаторів – 28-річний мешканець Самбірщини. Він причетний до щонайменше 20 випадків незаконного переправлення чоловіків за кордон, повідомила прес-служба поліції у вівторок, 7 березня.

За даними слідства, 28-річний житель Самбірського району виготовляв фіктивні документи, які давали право військовозобов'язаним чоловікам виїхати з України. У поліції не розголошують про які саме документи йдеться.

Чоловік сприяв у виготовленні фіктивних документів, які надавали право чоловікам призовного віку виїхати на територію іншої держави (фото поліції)

«Під час обшуків у зловмисника виявили документи, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до організації незаконного переправлення осіб за кордон України», – повідомила поліція.

Поліція відкрила кримінальне провадження. За незаконне переправлення осіб через державний кордон, 28-річному зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення. Слідство триває.