21 листопада – це не просто день у календарі, а дата, що двічі змінила хід історії. У цей день на майдані Незалежності почали встановлювати перші намети для Помаранчевої революції, а через дев’ять років у той самий день у центрі столиці знову зібралися люди з протестом, що став початком Євромайдану та Революції гідності.

Щороку 21 листопада українці святкують День гідності та свободи, згадуючи події двох революцій та вшановуючи пам'ять героїв. Свято нагадує про прагнення українців жити у вільній та демократичній державі.

Під час повномасштабної війни це свято особливо важливе. Боротьба за європейський вибір та проти диктатури, яка розпочалась на майдані, зараз триває й на фронті – адже ворог й досі прагне відібрати нашу свободу, знищити ідентичність та державність.

З нагоди Дня гідності та свободи ZAXID.NET пропонує пригадати події двох революцій та пройти святковий тест.

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Головне фото Миколи Василечка.

У тесті використано фото (по порядку): обкладинка – Getty Images, 1 питання – Mathias Reding/Pexels, 2 питання – DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images, 3 – з сайту 24 каналу, 4 – Олександра Зінченка, 5 – з сайту Українського інституту національної пам’яті, 6 – Валентини Поліщук/24 канал, 7 – Getty Images, 8 – фото з фб політиків, 9, 10 – Getty Images, 11 – Валентини Поліщук/24 канал. Підсумки: Vitaly Gariev/Pexels, Kaboompics/Pexels, Nataliya Vaitkevich/Pexels.