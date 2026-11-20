Миколі Федіку повідомили про підозру в хабарництві у грудні 2025 року

У четвер, 19 листопада, колишній депутат Луцької міськради, якого викрили на отриманні хабарів разом з іншими депутатами, пішов на угоду зі слідством та отримав іспитовий строк. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у пʼятницю, 20 листопада. «Суспільне Луцьк» повідомило, що вирок отримав Микола Федік.

Суддя ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості між прокурором САП та фігурантом справи про отримання хабарів за сприяння у будівництві в Луцьку. Раніше у пресслужбі САП повідомляли, що у справі фігурують двоє депутатів Луцької міськради, які були керівниками фракцій, та двоє депутатів ОВА, які також очолювали депутатські фракції.

За даними слідства, четверо депутатів міськради та ОВА вимагали у колишнього нардепа 140 тис. доларів хабаря за сприяння у будівництві багатоквартирного житлового будинку в Луцьку. 110 тис. доларів мали отримати фігуранти, а ще 30 тис. – двоє керівників депутатських фракцій міськради.

Хоч у пресслужбі САП традиційно не вказують імен фігурантів, проте депутати Луцької міської ради, які раніше отримали підозри за хабарництво на будівництві житлового будинку було двоє – колишній голова фракції ВО «Свобода» Микола Федік та ексголова фракції «Слуга народу» Роман Бондарук. На початку січня Федіку обрали запобіжний захід у вигляді 5 млн грн застави, а в квітні 2026 року підозру у справі отримав і Бондарук.

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За даними «Суспільне Луцьк», вирок у справі про хабарництво отримав саме Микола Федік. Він склав депутатські повноваження у серпні 2026 року.

Вироком суду колишнього депутата визнали винним за злочини, передбачені ч. 3, ч. 4 ст. 368 ККУ (хабарництво) та призначили йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Його також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки та конфіскували в нього 500 тис. грн.

Водночас суд звільнив його від відбування покарання та встановив йому трирічний іспитовий строк.