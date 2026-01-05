Микола Федік є депутатом Луцької міської ради з 2015 року

Вищий антикорупційний суд призначив депутату Луцької міської ради Миколі Федіку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн грн та носіння електронного браслета. Посадовця підозрюють у вимаганні 30 тис. доларів хабаря за розв'язання земельного питання. Його ймовірний спільник, депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів, також перебуває під слідством.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 грудня НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міської ради та Волинської обласної ради. Згодом правоохоронці повідомили, що викрили корупційну схему за участі депутатів обох рад.

За даними слідства, голова фракції ВО «Свобода» у Волинській облраді Анатолій Вітів разом із 38-річним очільником тієї ж фракції в Луцькій міськраді Миколою Федіком вимагали в користувача земельної ділянки в Луцьку 30 тис. доларів хабаря за надання дозволу на будівництво багатоповерхівки. Підозрювані встигли отримати половину суми – 15 тис. доларів.

24 грудня Вищий антикорупційний суд застосував до Анатолія Вітіва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн, а 5 січня 2026 року запобіжний захід у вигляді застави 4 992 000 грн обрали й Миколі Федіку. Підозрюваного зобов’язали прибувати за викликом правоохоронців, повідомляти про зміну місця проживання, не відлучатися за межі області без дозволу, не спілкуватися з фігурантами справи, здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК України) депутатам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що Микола Федік народився 1 лютого 1987 року в селі Піщане Камінь-Каширського району Волинської області. Закінчив загальноосвітню школу в рідному селі. У 2009 році здобув вищу освіту на юридичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство».

Політичну діяльність розпочав ще під час навчання: у 2008–2010 роках очолював юридичне управління Волинської обласної організації ВО «Свобода», згодом був керівником її секретаріату. Працював юрисконсультом Волинської обласної інфекційної лікарні, а також помічником-консультантом народних депутатів України.

Член ВО «Свобода» з 2007 року, з 2014-го – голова Луцької міської організації партії. З 2015 року – депутат Луцької міської ради, де очолює фракцію ВО «Свобода» та постійну комісію з питань законності, прав людини та боротьби з корупцією.

Балотувався до Верховної Ради України у 2019 році та на посаду міського голови Луцька у 2020 році.

На початку березня 2022 року депутат приєднався до лав ЗСУ, однак згодом залишив службу. За даними розслідувачів видання «Сила правди», під час служби Микола Федік зловживав алкоголем і потрапив на внутрішню «дошку пошани» однієї з бригад — із показником 2,53 проміле алкоголю в крові.

У декларації за 2025 рік Микола Федік зазначив, що його дружина володіє земельною ділянкою у селі Струмівка Луцького району та будинком площею 200 м2. У родини також є автомобіль Kia Sportage 2023 року випуску.

Торік депутат задекларував понад 734 тис. грн зарплати від Волинського центру екстреної меддопомоги, де працює заступником директора з технічних питань. Його дружина у Ківерцівському фаховому медичному коледжі заробила 550 тис. грн, а у Волинському національному університеті імені Лесі Українки – 43 тис. грн.

У банку Федіки зберігають 38 200 доларів, 1500 євро і 50 тис. грн.