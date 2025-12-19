У Луцькій міськраді інформацію про обшуки не спростовують

У приміщеннях Луцької міської ради та Волинської обласної ради у п’ятницю, 19 грудня, відбуваються обшуки. На місці працюють працівники НАБУ, повідомляє «Суспільне. Луцьк».

Заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський підтвердив телефоном для «Суспільне. Луцьк» інформацію про обшуки. З його слів, правоохоронці перебувають у приміщенні від ранку. Він також додав, що орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі.

У пресслужбі Луцької міськради ZAXID.NET відповіли, що готують офіційну інформацію та оприлюднять її упродовж дня.

Правоохоронці в холі Волинської обласної ради. Фото: «Суспільне.Луцьк»

Також паралельно правоохоронці працюють у приміщенні Волинської обласної ради. У пресслужбі НАБУ для ZAXID.NET не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

Депутат Волинської облради Анатолій Вітів. Фото: ВолиньPost

За даними видання ВолиньPost, 19 грудня правоохоронці затримали депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Анатолія Вітіва під час отримання хабаря у 30 тис. доларів. ЗМІ припускає, що саме через це НАБУ проводить обшуки в кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та в кабінетах Луцької міської ради.

Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад в коментарі «Суспільне.Луцьк» повідомив, що дійсно відбувалися обшуки. Також правоохоронці обшукували і його робочий кабінет. Наразі детективи спілкуються з його першим заступником Юрієм Поліщуком. «Жодних документів не вилучали. Все, що просили, ми давали. Жодних процесуальних дій до мене не застосовували, дали ознайомитися з протоколом і рішенням суду», – розповів Григорій Недопад. Однак причину обшуків посадовець не прокоментував і зазначив, що у рамках слідства поки не може про це говорити.

Інформація доповнюється...