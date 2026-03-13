На Львівщині суд оштрафував водія на 51 тис. грн за п’яну їзду без водійського посвідчення
Водію призначили штраф та позбавили водійських прав на 15,9 років
Старосамбірський районний суд визнав Бийла Сурмая винним у нетверезій їзді та керуванні авто без посвідчення водія. Суд призначив йому штраф у розмірі 51 тис. грн із позбавленням права керувати на термін 15,9 років.
За матеріалами справи, 12 січня 2026 року Бийло Сурмай їхав за кермом ВАЗ 2109 по вул. Дрогобицькій у місті Старий Самбір. Під час зупинки автомобіля поліцейські виявили, що у водія є ознаки алкогольного сп’яніння. У нього зафіксували 2,08 проміле алкоголю, що у понад 10 разів більше норми. Протягом року водій вже притягувався до відповідальності за їзду у стані алкогольного сп’яніння, і раніше суд позбавляв його водійського посвідчення.
На судове засідання Бийло Сурмай не з’явився. Суддя Максим Клімченко визнав водія винним у повторній їзді у стані алкогольного сп’яніння, призначивши йому штраф у розмірі 51 тис. грн. Також порушника позбавили права керувати транспортним засобом протягом 15,9 років.