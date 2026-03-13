У водія виявили 2,08 проміле алкоголю, що перевищує норму у понад 10 разів

Старосамбірський районний суд визнав Бийла Сурмая винним у нетверезій їзді та керуванні авто без посвідчення водія. Суд призначив йому штраф у розмірі 51 тис. грн із позбавленням права керувати на термін 15,9 років.

За матеріалами справи, 12 січня 2026 року Бийло Сурмай їхав за кермом ВАЗ 2109 по вул. Дрогобицькій у місті Старий Самбір. Під час зупинки автомобіля поліцейські виявили, що у водія є ознаки алкогольного сп’яніння. У нього зафіксували 2,08 проміле алкоголю, що у понад 10 разів більше норми. Протягом року водій вже притягувався до відповідальності за їзду у стані алкогольного сп’яніння, і раніше суд позбавляв його водійського посвідчення.

На судове засідання Бийло Сурмай не з’явився. Суддя Максим Клімченко визнав водія винним у повторній їзді у стані алкогольного сп’яніння, призначивши йому штраф у розмірі 51 тис. грн. Також порушника позбавили права керувати транспортним засобом протягом 15,9 років.