Смертельна ДТП стала на початку осені 2024 року на вул. Промисловій, 29 у Львові

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Василю Кардиналу, який збив двох неповнолітніх хлопців на самокаті. Від отриманих травм один підліток помер на місці, а інший помер у лікарні. Винуватцю аварії суд призначив 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий термін. Також він має сплатити понад 2,5 млн грн компенсації.

За матеріалами справи, аварія трапилась 17 вересня 2024 року близько 23:35 на вул. Промисловій, 29 у Львові. 37-річний уродженець Київської області Василь Кардинал за кермом Audi A5 їхав із значним перевищенням швидкості та здійснив наїзд на електросамокат Bolt, на якому їхали двоє 16-річних хлопців. Після наїзду водій Audi продовжував рух та в’їхав у стіну будинку на вул. Волинській, 31. У результаті від отриманих травм один із 16-річних підлітків помер на місці, іншого госпіталізували. Невдовзі від отриманих травм інший потерпілий також помер у лікарні.

За даними слідства, водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. У його крові було виявлено 1,95 проміле алкоголю.

У суді Василь Карнидал визнав свою вину частково. Він зазначив, що в цей день дійсно пив алкоголь через сварку з дружиною. Увечері, близько 23:00, після того як він вживав алкоголь в одному із закладів, сів за кермо Audi A5 та збирався їхати додому. Коли він проїжджав по вул. Промисловій, побачив, що перед ним їде трамвай, і вирішив піти на обгін. Під час маневру він відчув удар, а потім в’їхав у стіну будинку. Після аварії зателефонував до приятелів, після чого пересів на пасажирське крісло та очікував поліцейських. За його словами, про те, що він збив двох неповнолітніх на електросамокаті, він дізнався від поліцейських і стверджував, що до того про це не знав.

Справу розглянув суддя Петро Невойт, який дослідив усі матеріали справи, зокрема покази свідків, відео з місця ДТП та результати експертиз. Він визнав водія Audi A5 винним у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, призначивши йому 10 років тюрми із забороною керувати транспортним засобом на той самий термін. Винуватець аварії також має сплатити 2,585 млн грн моральної та матеріальної шкоди. Вирок ще можна оскаржити.