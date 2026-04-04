4 квітня 1979 року народився один із найталановитіших акторів свого часу Гіт Леджер. За своє досить коротке життя він устиг знятися в кількох гітах та отримати посмертно «Оскара». У день народження талановитого актора ZAXID.NET згадує найкращі його ролі.

«Історія лицаря» (2001)

A Knight's Tale

Події фільму відбуваються в Середньовічній Європі у 1370-х роках. Вільям Третчер – син покрівельника і водночас зброєносець лицаря. Після одного з турнірів лицар несподівано помирає, не залишивши своїм підлеглим грошей навіть на їжу. Вільям вирішує видати себе за лицаря, оскільки вправно поводиться зі зброєю. Перша перемога спонукала його та інших зброєносців і надалі брати участь у турнірі. Він підробляє документи, аби підтвердити вигаданий статус, однак його таємницю видає граф Адемар, який претендує на серце тієї ж дівчини, яка подобається Вільяму.

«Темний лицар» (2008)

The Dark Knight

Ґотем задихається під тиском злочинності, але Бетмен ще намагається його обороняти. Доки не зʼявляється Джокер, який не хоче грошей – лише хаосу. У цій битві Бетмен змушений ставити під сумнів власну роль і піддати сумніву боротьбу за справедливість. Щоб урятувати місто, герой має стати тим, кого воно не зможе визнати.

«Бал монстрів» (2001)

Monster's Ball

Хенк пишається рідкісною професією і розраховує, що його син Сонні продовжить сімейну династію – вже кілька поколінь чоловіки в їхній родині працюють катами, включаючи під час страти рубильник електричного стільця. «Бал монстрів» – професійним сленгом означає процедури, що передують самій страті. Хенк ненавидить батька і навіть власного сина, які навʼязали йому цю реальність. Після першої публічної страти Сонні вчиняє самогубство на очах у батька. Це начебто й не ранить Хенка, але запускає процес вбивства власних монстрів всередині себе.

«Горбата гора» (2005)

Brokeback Mountain

Події фільму розгортаються в 1960-х у США. Ще юні Еніс і Джек знайомляться під час виходу на сезонну роботу. Вони мають пасти стадо овець на віддалених від цивілізації пасовищах біля Горбатої гори. Залишившись удвох, між ними виникає сексуальний звʼязок, але наприкінці літа вони змушені розлучитись. Доля зводить їх із різними жінками, але думками чоловіки повертаються в те літо, що їх поєднало. Через чотири роки Джек надсилає листівку Енісу листівку з пропозицією зустрітися. Після зустрічі вони розуміють, що їхня любов усе ще сильна.

«Мене там немає» (2007)

I'm Not There

Біографічний фільм про культового співака Боба Ділана, в якому його грають відразу шість різних акторів, зокрема й Леджер. Фільм розповідає про шість етапів з життя американського співака, тонко підкреслюючи певний період його біографії.