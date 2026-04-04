У п’ятницю, 3 квітня, на Львівщині внаслідок ДТП з автомобілем травмувався семирічний велосипедист. Його госпіталізували. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 20:10 у селі Попелі Дрогобицького району. Водій автомобіля Volvo, рухаючись вул. Івана Франка, зіткнувся з семирічним велосипедистом.

Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували до Дрогобицької міської лікарні. У нього діагностували садна м’яких тканин обличчя, струс головного мозку. Обставини події встановлюються.