Трамп заявив, що «наближається момент, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене»

Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Владімір Путін мають самі домовлятися про закінчення війни в Україні. Це він заявив у пʼятницю, 5 червня, під час спілкування з журналістами, передає пресслужба Білого дому.

На питання журналістів, чи хоче він, що Сполучені Штати доєдналися до переговорного процесу вже після того, як Україна та Росія удвох домовляться про завершення війни, Дональд Трамп відповів ствердно.

«Я не проти. Хай вони домовляються. Це я привів їх до цієї ситуації, і я думаю, що все владнається», – заявив Трамп.

Президент США вчергове повторив тезу про те, що російсько-українська війна «ніколи б не почалася», якби він був президентом. Водночас він висловив впевненість у тому, що «наближається момент, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене».

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Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним. Він висловив жаль, що Україна наразі знаходиться не у фокусі США, оскільки вони зайняті питанням Ірану.

«Я готовий до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, аби не чекати, поки США закінчать всі конфлікті у світі, а потім “черга” дійде до нас», – сказав він.

4 червня Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». За словами Зеленського, Україна пропонує закінчити цю війну чесно, достойно й з обов’язковими гарантіями. Прочитати повний текст відкритого листа до Путіна можна за посиланням.

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Наступного дня Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з листом та помітив у ньому ознаки «хамства». Російський диктатор заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським та звернувся до російських солдатів, яким сказав «Працюйте, брати».