Київ дуже довго очікує на візит представників президента США, каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих мирних переговорів із російським лідером Владіміром Путіним. Про це він заявив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня.

«Я готовий до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, аби не чекати, поки США закінчать всі конфлікті у світі, а потім “черга” дійде до нас», – сказав Зеленський.

За словами президента, Київ «дуже довго» очікує на візит представників адміністрації президента США Дональда Трампа.

«На жаль, ми (українці, – ред.) знаходимося сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки, а потім йде питання України», – пояснив він.

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Окремо президент підкреслив, що підтримка партнерів, санкційний тиск на Росію, далекобійні можливості України та політична консолідація Заходу створюють умови, які сигналізують Москві про безперспективність війни.

«Ми дуже розраховуємо, що за літо та осінь ми зможемо реально наблизити мир. Ми хочемо цього, але – мир чесний і достойний для всіх українців», – додав Зеленський.

До слова, нещодавно ГУР вдалось отримати внутрішні російські документи з політичного планування, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Ворог хоче обмежити безпекові, економічні та інші стратегічні зв’язки України з відповідними країнами.